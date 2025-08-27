Live voetbal

'Paris FC wil Feyenoord met 'groot kapitaal' beroven van sterkhouder'

'Paris FC wil Feyenoord met 'groot kapitaal' beroven van sterkhouder'
Paris FC wil Givario Read losweken bij Feyenoord. Dat meldt Feyenoord Transfermarkt woensdagmiddag op X. De Franse promovendus wil zich dolgraag versterken met een rechtsback en ziet de talentvolle vleugelverdediger als 'droomkandidaat'.

Paris FC, de kleine broer van Paris Saint-Germain, werd dit seizoen overgenomen door de rijke familie Arnault, bekend van merken als Louis Vuitton en Christian Dior én door Red Bull, dat een minderheidsbelang heeft. De Franse krant L'Équipe wist al te melden dat de gepromoveerde club de ambitie heeft om de bovenste helft van de Ligue 1 te bestormen.

Om deze ambities kracht bij te zetten moet er dan ook flink wat gebeuren op transfergebied. De club spendeerde al vijftig miljoen euro aan nieuwe spelers en de kooplust is nog niet verdwenen. Read is namelijk de volgende naam die op het lijstje met kandidaten prijkt. Paris FC wil volgens Feyenoord Transfermarkt 'met groot kapitaal toeslaan bij Feyenoord'. De Parijzenaars zijn concreet voor de negentienjarige vleugelverdediger.

Gisteren (dinsdag werd al bekend dat Paris FC naarstig op zoek is naar een nieuwe rechtsback. Hamari Traoré van Real Sociedad gold hierbij als eerste keuze, maar de club uit Parijs kreeg nul op het rekest. Ajax-verdediger Anton Gaaei was ook een kandidaat voor de Fransen, maar tot op heden is er nog geen bod uitgebracht op de Deense rechtsachter.

Mogelijk komt dat dus door het feit dat Read nu is bestempeld als 'droomkandidaat' door de gepromoveerde Franse club. Volgens Feyenoord Transfermarkt is Feyenoord 'niet happig' op een vertrek van Read. De Rotterdammers zouden alleen bereid zijn om bij 'exorbitante bedragen' te gaan praten. Read heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2029 in De Kuip.

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

