L'Équipe: Ajax ontvangt Frans miljoenenbod op Anton Gaaei

Ajax moet in het slot van de transferwindow nog vrezen voor een vertrek van . Het Franse L'Equipe weet te melden dat Paris FC een miljoenenbod heeft neergelegd bij de Amsterdammers voor de Deense rechtsback. Naar verluidt heeft de Franse promovendus zo'n zes miljoen euro over voor Gaaei. Mike Verweij van De Telegraaf meldt echter dat er nog geen bod is binnengekomen bij Ajax.

Sven Mislintat, destijds technisch directeur bij Ajax, haalde Gaaei in de zomer van 2023 naar Ajax. De Amsterdammers betaalden een bedrag van zo'n 4,5 miljoen euro aan Viborg FF voor de 22-jarige rechtsback. Na een teleurstellend eerste jaar bij Ajax, herpakte de 22-jarige rechtsback zich in de Johan Cruijff ArenA en ving hij afgelopen seizoen na de winterstop het vertrek van Devyne Rensch op.

Dit seizoen begon Gaaei op de bank tegen Telstar (2-0), maar in de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles (2-2) en Heracles Almelo (2-0) had de rechtervleugelverdediger een basisplek. Toch moet trainer John Heitinga vrezen voor een vertrek van zijn rechtsachter. Het Franse Paris FC heeft namelijk een bod neergelegd in de Johan Cruijff ArenA.

De gepromoveerde Parijzenaars zijn hard op zoek naar een nieuwe rechtsback, zo weet L'Équipe. Hamari Traoré van Real Sociedad geldt hierbij als eerste keuze, maar er zit geen schot in de zaak. Gaaei geldt daarom als alternatief voor de Malinees, net als de Braziliaan Arthur van Bayer Leverkusen. Wel er is bij Ajax een bod binnen gekomen voor Gaaei, schrijft de Franse krant. "Volgens onze informatie heeft Paris FC zes miljoen euro geboden om de dienste van de verdediger veilig te stellen."

Verweij weerspreekt Gaaei-geruchten

Ajax-watcher Mike Verweij spreekt op X de geruchten in de Franse media tegen. "Bij Ajax nog geen bod (van 6 miljoen) op Anton Gaaei", klinkt het. Wel plaatst de journalist een kanttekening. "Wat dinsdagmiddag niet is, kan nog komen. Maar vooralsnog niet waar."