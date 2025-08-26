Live voetbal 1

L'Équipe: Ajax ontvangt Frans miljoenenbod op Anton Gaaei

Anton Gaaei viert treffer voor Ajax
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
26 augustus 2025, 16:02   Bijgewerkt: 16:41

Ajax moet in het slot van de transferwindow nog vrezen voor een vertrek van Anton Gaaei. Het Franse L'Equipe weet te melden dat Paris FC een miljoenenbod heeft neergelegd bij de Amsterdammers voor de Deense rechtsback. Naar verluidt heeft de Franse promovendus zo'n zes miljoen euro over voor Gaaei. Mike Verweij van De Telegraaf meldt echter dat er nog geen bod is binnengekomen bij Ajax.

Sven Mislintat, destijds technisch directeur bij Ajax, haalde Gaaei in de zomer van 2023 naar Ajax. De Amsterdammers betaalden een bedrag van zo'n 4,5 miljoen euro aan Viborg FF voor de 22-jarige rechtsback. Na een teleurstellend eerste jaar bij Ajax, herpakte de 22-jarige rechtsback zich in de Johan Cruijff ArenA en ving hij afgelopen seizoen na de winterstop het vertrek van Devyne Rensch op.

Dit seizoen begon Gaaei op de bank tegen Telstar (2-0), maar in de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles (2-2) en Heracles Almelo (2-0) had de rechtervleugelverdediger een basisplek. Toch moet trainer John Heitinga vrezen voor een vertrek van zijn rechtsachter. Het Franse Paris FC heeft namelijk een bod neergelegd in de Johan Cruijff ArenA.

De gepromoveerde Parijzenaars zijn hard op zoek naar een nieuwe rechtsback, zo weet L'Équipe. Hamari Traoré van Real Sociedad geldt hierbij als eerste keuze, maar er zit geen schot in de zaak. Gaaei geldt daarom als alternatief voor de Malinees, net als de Braziliaan Arthur van Bayer Leverkusen. Wel er is bij Ajax een bod binnen gekomen voor Gaaei, schrijft de Franse krant. "Volgens onze informatie heeft Paris FC zes miljoen euro geboden om de dienste van de verdediger veilig te stellen."

Verweij weerspreekt Gaaei-geruchten

Ajax-watcher Mike Verweij spreekt op X de geruchten in de Franse media tegen. "Bij Ajax nog geen bod (van 6 miljoen) op Anton Gaaei", klinkt het. Wel plaatst de journalist een kanttekening. "Wat dinsdagmiddag niet is, kan nog komen. Maar vooralsnog niet waar."

John Heitinga als trainer van Ajax

Gullit verbijsterd door hoe Ajax en Heitinga omgaan met speler

  Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
Ruud Gullit

Ruud Gullit: 'Heeft Ajax niet de ballen om hem op te stellen?'

  Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Ajax-fans worden wild: 'Wereldklasse, laat hem meedoen in het eerste'

Ajax-fans worden wild: ‘Wereldklasse, laat hem meedoen in het eerste’

  Gisteren, 21:28
  • Gisteren, 21:28
Arenaboulevard
7 Reacties
293 Dagen lid
126 Likes
Arenaboulevard
Voor 6 miljoen is hij toch echt te belangrijk voor dit Ajax. Het is misschien niet de meest begaafde speler, maar altijd inzet en energie!

Quarlon
622 Reacties
1.065 Dagen lid
3.387 Likes
Quarlon
@Arenaboulevard inzet en energie kan je ook in een willekeurig g-team vinden

Hahahahahaha en jullie dan
962 Reacties
787 Dagen lid
7.027 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
@Quarlon noem het beestje dan bij zijn naam Feijenoord dus

Arena
236 Reacties
15 Dagen lid
850 Likes
Arena
Humor!

Copa
1.967 Reacties
715 Dagen lid
22.485 Likes
Copa
Dan heb je nog Rosa en niets daarachter. Ik zag gisterenavond de jeugd, daar loopt nu nog geen aanvulling. Die jongen van Twente die niet meer wil spelen/niet meer opgesteld wordt is dat wat voor die plek

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
391 Reacties
28 Dagen lid
1.325 Likes
Voetbalhoofdstad
Zit hij ook hoog in de boom voor wat betreft salaris? Zo ja dan pak je veel meer dan 6mln op hem tov een nieuwe vervanger

12deman
138 Reacties
58 Dagen lid
200 Likes
12deman
Kameraden, scouten ontwikkelen en met winst doorverkopen. Haal zijn salaris eraf en 0 euro verdient. Tenzij ze vinden bij Ajax dat het een prutser is, niet doen. Voor een prutser break even draaien is overigens ook verdienstelijk. Mogen ze bij Feyenoord over Zerouki en Ivanuscheck alleen maar van dromen.

Hahahahahaha en jullie dan
962 Reacties
787 Dagen lid
7.027 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Dromen zijn bedrog

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
949 Reacties
1.065 Dagen lid
5.377 Likes
Allback
Gaaei heeft niet het niveau van Ajax. Pak het geld neer zet Rosa er vast neer. Koop van het geld de talentvolle linksback van Utrecht en je hebt een speler die nog kan doorgroeien en geld op kan leveren. Dan heb je altijd Regeer nog achter de hand. Op linksback gaat het mijn Wijndal ook niet lukken.

Vriendje Stokvis
1.181 Reacties
341 Dagen lid
7.895 Likes
Vriendje Stokvis
Gelijk doen. Deze jongen werd vanaf dag één als miskoop gezien en uitgefloten door het geweldig publiek in de arena.

Hahahahahaha en jullie dan
962 Reacties
787 Dagen lid
7.027 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
@Vriendje Stokvis nee het geweldige publiek in de Kuip is lekker zeker , zeker op sociale media

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.348 Reacties
1.065 Dagen lid
18.646 Likes
Kramer
@Vriendje Stokvis het was fout maar hij is er sterker van geworden en inmiddels zit i iedere supporter zijn hart. Hij is misschien wel het boegbeeld van het slechte Ajax naar weer een titelkandidaat vorig seizoen.

Quarlon
622 Reacties
1.065 Dagen lid
3.387 Likes
Quarlon
Ons lachebekje moet elke keer Feyenoord erbij halen. Als het andersom is loopt hij meteen te huilen dat het ontopic moet blijven. Zeker ook Gaaei uitgefloten

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.348 Reacties
1.065 Dagen lid
18.646 Likes
Kramer
6m is te weinig met een etv van 9m. Geloof ook weinig van het bod, bij 9m kan je praten. Anders vind ik hem te belangrijk want je hebt gewoon te weinig lopen voor die plek.

martienis
95 Reacties
1.065 Dagen lid
432 Likes
martienis
Ik zou hem niet onder de 10 laten gaan anders been strak houden

Martine
84 Reacties
201 Dagen lid
281 Likes
Martine
Mooi toch. Lekker winst pakken 👍👏

Hops
197 Reacties
1.065 Dagen lid
986 Likes
Hops
Waren die lui dronken. Hij is nog te slecht voor telstar

Anton Gaaei

Anton Gaaei
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (19 nov. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
3
0
2024/2025
Ajax
25
3
2023/2024
Jong Ajax
8
0
2023/2024
Ajax
25
1

