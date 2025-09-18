Van Nistelrooij verliest indrukwekkend CL-record aan doelpuntenfenomeen Haaland

Ruud van Nistelrooij is donderdagavond een indrukwekkend Champions League-record kwijtgeraakt aan . De Nederlander was tot dat moment de speler die de minste wedstrijden nodig had om tot vijftig doelpunten in het miljardenbal te komen, maar zag de Noorse superspits van Manchester City daar ver onderdoor gaan.

Van Nistelrooij debuteerde in het seizoen 1998/99 als speler van PSV in de Champions League en deed direct van zich spreken. In vijf poulewedstrijden trof hij even zo vaak doel, vooral dankzij een hattrick in het uitduel bij HJK Helsinki (1-3). Na een aantal succesvolle jaren bij Manchester United bereikte Van Nistelrooij op 19 september 2007, als speler van Real Madrid, de mijlpaal van vijftig Champions League-doelpunten. Het was wedstrijd nummer 62 in het miljardenbal voor de Nederlandse spits.

Daarmee liet Van Nistelrooij erkende goalgetters als Lionel Messi (66 wedstrijden), Robert Lewandowski (77 wedstrijden), Karim Benzema (88 wedstrijden) Cristiano Ronaldo (91 wedstrijden), Raúl (97 wedstrijden) en Thierry Henry (103 wedstrijden) allemaal achter zich. Tegen het kruit dat Haaland heet is ook Van Nistelrooij echter niet opgewassen. De Noor maakte donderdagavond in zijn 49ste Champions League-optreden zijn vijftigste goal in het toernooi, en loopt op 25-jarige leeftijd dus nog altijd op een gemiddelde van méér dan een goal per wedstrijd.