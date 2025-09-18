Trieste aftocht voor De Bruyne: terugkeer in Manchester na 25 minuten alweer voorbij

had zich ongetwijfeld meer voorgesteld van zijn terugkeer met Napoli bij zijn vorige club Manchester City. Het Belgische clubicoon werd door zijn vroegere supporters meer dan warm onthaald in het Etihad Stadium, maar na 25 minuten moest hij tot zijn teleurstelling al naar de kant van trainer Antonio Conte.

Manchester City besloot De Bruyne afgelopen zomer, tot groot verdriet van de Belg, geen nieuw contract aan te bieden. Daarmee kwam een einde aan een tienjarig dienstverband, waarin De Bruyne in 422 officiële wedstrijden betrokken was bij 285 doelpunten (108 goals, 177 assists). Het leverde City onder meer zes Engelse landstitels, vijf EFL-Cups, twee FA-Cups en eenmaal de Champions League op.

De Bruyne koos na zijn vertrek bij City voor een Italiaans avontuur en verkaste naar Napoli. Voor zijn nieuwe werkgever debuteerde hij donderdagavond uitgerekend in een uitwedstrijd tegen Manchester City in de Champions League. Voorafgaand aan de wedstrijd toonden de City-fans hun liefde voor de Belg door op de tribunes een spandoek voorzien van het opschrift King Kev te ontrollen. In de openingsminuten werd de naam van De Bruyne bovendien gescandeerd door het thuispubliek, waarop de Belg reageerde met een applaus.

Na 25 minuten spelen zat het duel er echter al op voor De Bruyne. Conte zag zich namelijk genoodzaakt om in te grijpen omdat rechtsback en aanvoerder Giovanni Di Lorenzo enkele minuten eerder een directe rode kaart ontvangen had na het neerhalen van de doorgebroken Erling Haaland. De trainer offerde daarom een aanvallende kracht - De Bruyne - om in de persoon van Mathías Olivera een extra verdediger te brengen. "Gaat hij De Bruyne eraf halen? Ooh, hij gaat De Bruyne eraf halen!", sprak commentator Emile Schelvis van Ziggo Sport ongelovig op het moment dat het wisselbord omhoog ging. "Ik durfde er niet aan te denken, maar hij gaat het wél doen. Een tactische wissel voor Kevin De Bruyne. Wat een moment. Bizar", aldus Schelvis. "Ik was er al een beetje bang voor, maar ik durfde het niet uit te spreken", sprak de commentator een minuutje later.