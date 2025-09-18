Live voetbal 3

Bizar Champions League-kwartiertje Mignolet eindigt in enorme teleurstelling

Mignolet
Foto: © Ziggo Sport
Frank Hoekman
18 september 2025, 19:15

Simon Mignolet heeft een opmerkelijk eerste kwartier van de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en AS Monaco in mineur moeten afsluiten. De ervaren keeper veroorzaakte zelf een penalty die hij knap wist te keren, maar moest even later geblesseerd de strijd staken.

De 37-jarige Mignolet zat de afgelopen vijf competitiewedstrijden van Club op de bank, omdat trainer Nicky Hayen de voorkeur geeft aan de negen jaar jongere Nordin Jackers. Tegen Monaco, waar Jordan Teze wisselspeler is, mocht Mignolet echter weer eens opdraven. Ook voormalig Eredivisie-spelers Bjorn Meijer (ex-FC Groningen) en Carlos Forbs (ex-Ajax) mochten starten bij Club, waar een andere oud-Groninger, Ludovit Reis, vanwege een blessure niet bij de selectie zat.

Artikel gaat verder onder video

Na een kleine tien minuten leek Mignolet zijn werkgever een slechte dienst bewijzen toen hij de doorgebroken Mika Biereth (ex-RKC Waalwijk) onderuithaalde in de zestien. Penalty, zo oordeelde de Italiaanse scheidsrechter Simone Sozza. Monaco-aanvaller Maghnes Akliouche zette zich achter het buitenkansje, maar Mignolet lag in de goede hoek en wist de penalty te stoppen.

Nog geen vijf minuten later zat de avond van Mignolet er alweer op. De doelman leek zich zonder bal in de buurt te verstappen en ging direct op het veld zitten. Nog voor de Club Brugge-verzorgers hem konden bereiken gebaarde de Belg al naar de bank dat hij niet verder kon. Jackers werd daarop de dug-out uitgestuurd en kwam even later als vervanger van de ongelukkige Mignolet binnen de lijnen.

Club Brugge - Monaco

Club Brugge KV
18:45
Monaco
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Simon Mignolet

Simon Mignolet
Club Brugge KV
Team: Club Brugge
Leeftijd: 37 jaar (6 mrt. 1988)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Club Brugge
1
0
2024/2025
Club Brugge
35
0
2023/2024
Club Brugge
32
0
2022/2023
Club Brugge
40
0

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
PSG
1
4
3
2
R. Union SG
1
2
3
3
Bayern München
1
2
3
4
Arsenal
1
2
3
5
Inter
1
2
3
6
Qarabağ
1
1
3
7
Liverpool
1
1
3
8
Real Madrid
1
1
3
9
Tottenham
1
1
3
10
Dortmund
1
0
1
11
Juventus
1
0
1
12
Bodø/Glimt
1
0
1
13
Slavia
1
0
1
14
Olympiakos
1
0
1
15
Pafos
1
0
1
16
Barcelona
0
0
0
17
Leverkusen
0
0
0
18
Club Brugge
0
0
0
19
Frankfurt
0
0
0
20
København
0
0
0
21
Galatasaray
0
0
0
22
Kairat
0
0
0
23
Man City
0
0
0
24
Monaco
0
0
0
25
Napoli
0
0
0
26
Newcastle
0
0
0
27
Sporting
0
0
0
28
Atlético
1
-1
0
29
Benfica
1
-1
0
30
Marseille
1
-1
0
31
Villarreal
1
-1
0
32
Chelsea
1
-2
0
33
PSV
1
-2
0
34
Ajax
1
-2
0
35
Athletic
1
-2
0
36
Atalanta
1
-4
0

