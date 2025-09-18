Bizar Champions League-kwartiertje Mignolet eindigt in enorme teleurstelling

heeft een opmerkelijk eerste kwartier van de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en AS Monaco in mineur moeten afsluiten. De ervaren keeper veroorzaakte zelf een penalty die hij knap wist te keren, maar moest even later geblesseerd de strijd staken.

De 37-jarige Mignolet zat de afgelopen vijf competitiewedstrijden van Club op de bank, omdat trainer Nicky Hayen de voorkeur geeft aan de negen jaar jongere Nordin Jackers. Tegen Monaco, waar Jordan Teze wisselspeler is, mocht Mignolet echter weer eens opdraven. Ook voormalig Eredivisie-spelers Bjorn Meijer (ex-FC Groningen) en Carlos Forbs (ex-Ajax) mochten starten bij Club, waar een andere oud-Groninger, Ludovit Reis, vanwege een blessure niet bij de selectie zat.

Na een kleine tien minuten leek Mignolet zijn werkgever een slechte dienst bewijzen toen hij de doorgebroken Mika Biereth (ex-RKC Waalwijk) onderuithaalde in de zestien. Penalty, zo oordeelde de Italiaanse scheidsrechter Simone Sozza. Monaco-aanvaller Maghnes Akliouche zette zich achter het buitenkansje, maar Mignolet lag in de goede hoek en wist de penalty te stoppen.

Nog geen vijf minuten later zat de avond van Mignolet er alweer op. De doelman leek zich zonder bal in de buurt te verstappen en ging direct op het veld zitten. Nog voor de Club Brugge-verzorgers hem konden bereiken gebaarde de Belg al naar de bank dat hij niet verder kon. Jackers werd daarop de dug-out uitgestuurd en kwam even later als vervanger van de ongelukkige Mignolet binnen de lijnen.