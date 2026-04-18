Marie-Louise Eta beleeft rampzalig Bundesliga-debuut bij Union Berlin

Marie-Louise Eta heeft een zeer teleurstellend debuut als hoofdtrainer van 1. FC Union Berlin achter de rug. De nummer elf van de Bundesliga verloor zaterdagavond op eigen veld van nummer zeventien en degradatieconcurrent VfL Wolfsburg: 1-2.

Eta debuteerde zaterdagmiddag als eerste vrouwelijke hoofdtrainer in een grote Europese competitie. Ze volgde Steffen Baumgart deze week op en stond meteen voor een pittige kluif tegen degradatieconcurrent Wolfsburg.

Wolfsburg won dit seizoen in 29 wedstrijden slechts vijfmaal in de Bundesliga, waarvan op 14 januari, 12 competitieduels geleden, voor het laatst. De geplaagde landskampioen van 2009 wist in Berlijn echter een einde te maken aan de dramatische reeks.

Het hoogtepunt van de wedstrijd was de prachtige openingstreffer van Patrick Wimmer na elf minuten voetballen. De Oostenrijkse middenvelder soleerde door de as van het veld en schoot vervolgens vanaf een meter of twintig prachtig raak met de buitenkant van de voet: 0-1.

Union Berlin deed zeker niet onder voor de bezoekers, maar moest kort na rust ook de 0-2 incasseren. Dzenan Pejcinovic vond buiten het strafschopgebied de verre hoek met een bekeken balletje. Doelman Frederik Ronnow zag er bij beide doelpunten overigens niet goed uit.

Het team van Eta zocht daarna naar een aansluitingstreffer en die kwam er in de 85ste minuut via Oliver Burke. Union Berlin had daarna inclusief blessuretijd nog ongeveer tien minuten om een gelijkmaker te forceren, maar die kwam er uiteindelijk niet.

Door het verlies moet Union Berlin in de laatste vier speelrondes nog alle zeilen bijzetten om degradatie af te wenden: de voorsprong op nummer zestien FC St. Pauli bedraagt op dit moment zes punten. Wolfsburg staat op zijn beurt zes punten onder de veilige vijftiende plaats, al is plek zestien voldoende om in de play-offs handhaving veilig te stellen. De achterstand op FC St. Pauli bedraagt twee punten en de twee teams staan op de slotdag van de competitie nog tegenover elkaar.