Valentijn Driessen is zijn sympathie voor AZ verloren. De journalist van De Telegraaf hoopt vurig dat de Alkmaarders de finale van Eurojackpot KNVB Beker verliezen van NEC.

AZ en NEC staan zondagmiddag (17.30 uur) in De Kuip tegenover elkaar in de bekerfinale. Driessen zei eerder de ploeg uit Alkmaar te beschouwen als de favoriet voor het duel. “AZ heeft veel meer kwaliteit rondlopen, vind ik. Dus ik denk dat ze dat verliezen”, zei hij begin deze maand in Vandaag Inside.

Driessen denkt nog steeds dat AZ favoriet is voor de finale. Hij zegt dit weekeinde in de podcast Kick-Off van De Telegraaf dat ‘AZ een betere selectie heeft’. De journalist voegt daar echter aan toe: "Nadat AZ dat duel met Shakhtar heeft laten lopen, gaat mijn sympathie zeker uit naar NEC.”

AZ vond afgelopen donderdag zijn Waterloo in de kwartfinales van de Conference League tegen Shakhtar Donetsk. Hoofdtrainer Leeroy Echteld spaarde met het oog op de bekerfinale nagenoeg zijn gehele basiself, na de 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd. AZ kwam in de return uiteindelijk tot een 2-2 gelijkspel.

Het sparen van zijn complete basiself kwam Echteld op veel kritiek te staan. De oefenmeester weerlegde de kritiek echter op een persconferentie: "Maar jullie begrijpen het toch wel, dat we het op deze manier hebben aangevlogen? Of begrijpen jullie dat niet?”, sprak hij het journaille met lichte stemverheffing toe. “Want anders leg ik het nog een keer uit."

"Het is heel simpel", vervolgde Echteld zijn relaas. "Als jij een Europese wedstrijd speelt en je moet drie dagen daarna de beker spelen tegen NEC, wat een fantastische ploeg is die goed en fit is... Dan wil je daar met frisse benen staan en optimaal voorbereid zijn. Dat er dan een Europese wedstrijd tussenkomt is heel vervelend, want je zou ze alle twee natuurlijk op die manier willen aanvliegen. Maar dat gaat niet, als je al bijna 50 wedstrijden achter elkaar hebt gespeeld."

Driessens collega-journalist Mike Verweij lijkt AZ zondag ook favoriet te vinden: "Het bijzondere ook is dat Echteld zei: NEC heeft een fantastisch team. Daarom moesten ze de benen sparen, maar ik denk dat AZ over het algemeen wel de betere selectie heeft. Tegen Feyenoord moest NEC ook en na vijf verloren finales zal het voor NEC ook voelen dat ze de beker moeten pakken. Ik ben ook benieuwd hoe NEC met die druk omgaat in De Kuip."