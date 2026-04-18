Feyenoord kijkt naar boomlange verdediger Emmanuel Fernandez (24)

Een scout van Feyenoord zat onlangs op de tribune bij de wedstrijd tussen Rangers FC en Falkirk om te bekijken, zo meldt Transferwatch. De Rotterdammers hebben de boomlange Nigeriaanse verdediger van 1,98 meter in het vizier als mogelijke versterking voor het nieuwe seizoen.

The Scottish Sun meldde eerder al dat Feyenoord een scout naar Schotland had gestuurd, maar om welke speler het ging, was toen nog niet duidelijk. Inmiddels blijkt dat de Rotterdammers Fernandez in actie wilden zien. De bijna twee meter lange verdediger is bij Rangers FC uitgegroeid tot een vaste waarde in de defensie.

Mocht Feyenoord daadwerkelijk zaken willen doen met de Nigeriaan, dan zal het met geld over de brug moeten komen. De verdediger ligt nog tot medio 2029 vast in Schotland. Bovendien zijn er meerdere clubs die Fernandez op de korrel hebben, waaronder Bayer Leverkusen, Chelsea, Arsenal en Borussia Dortmund.

De 24-jarige verdediger kwam via Peterborough United bij Rangers terecht, waar hij zich sterk heeft ontwikkeld. Dit seizoen speelde Fernandez 22 competitiewedstrijden. Ook maakte hij dit kalenderjaar zijn debuut voor de nationale ploeg van Nigeria.