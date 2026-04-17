Peter Bosz blikt in een uitgebreid interview bij de Rood Wit Podcast terug op zijn drie kampioenschappen met PSV. In het interview komt ook de zwaarbevochten uitzege op Feyenoord in het seizoen 2024/25 ter sprake. Bosz vertelt hoe hij omging met twee vroege tegendoelpunten in De Kuip.

PSV boog op 11 mei 2025 een 2-0 achterstand om (2-3) en werd mede dankzij die overwinning landskampioen. Bosz had ondanks de slechte start nog geloof in een goede afloop. Dat geloof moest hij in de pauze echter ook zien over te brengen op de spelersgroep. “In de rust heb ik altijd beelden die we laten zien. Ik probeer altijd op de inhoud te zitten, ook in de rust, en bij de emotie weg te blijven.”

Assistent-trainer Theo Lucius wees Bosz op mogelijke verbeterpunten bij PSV. “Maar ik loop naar de kleedkamer toe en die jongens zitten daar allemaal stil, teleurgesteld, 2-0 achter. Toen dacht ik: ik moet helemaal geen beelden laten zien, man. Dus ik heb gewoon gezegd – de termen zal ik niet herhalen – en misschien ook niet op een rustige manier: ‘Je kan zo goed voetballen. Waarom laat je dat verdomme niet zien, man? Als je zo goed kan voetballen, ga voetballen. De uitslag interesseert me niet eens, maar ga voetballen. Laat aan die mensen zien dat we goed zijn.’”

Bosz hanteert Wim Jansen-methode

“Dat heb ik proberen over te brengen”, blikt de succestrainer terug. “En je merkte daarna, als je klaar bent… Wat ik van Wim Jansen heb geleerd, in de tijd dat hij mijn trainer bij Feyenoord was: als je de kleedkamer binnenkomt, komen die gasten vol adrenaline uit de eerste helft. Die zijn alleen maar met elkaar bezig, aan het schelden of praten. En dan kom jij binnen en wil je iets zeggen, maar ze luisteren niet.”

Jansen hanteerde de regel dat iedereen stil moest zijn zodra hij de kleedkamer binnenkwam. “Dat duurde soms wel een minuut voordat het stil was. Af en toe moest hij een paar krachttermen gebruiken, maar dan was het stil. En daarna liet hij een stilte vallen van twee minuten. Weet je hoe lang twee minuten is in een kleedkamer? Daarna ging hij praten en dan luisterden ze ook. Dat heb ik vanaf dag één overgenomen.”

Pijnlijke wissel Richard Ledezma

“Dus toen merkte ik: ik nam het woord, deed mijn verhaal, en dan gaat zo’n belletje in die kleedkamer. Je voelde gewoon dat er een ploeg naar buiten ging die er nog in geloofde en er vol voor ging. Ik wist niet of we zouden winnen, maar dat gevoel was er wel”, vertelt Bosz, die in de eerste helft ook een harde ingreep moest doen. Richard Ledezma schutterde op de rechtsbackpositie en werd in de 26ste minuut al gewisseld.

Het was de eerste keer dat Bosz bij PSV een speler in de eerste helft wisselde vanwege slechte prestaties. Richard Ledezma ging eraf voor Sergiño Dest, waarna de wedstrijd kantelde. “Bij Heracles Almelo heb ik ooit Rudy Jansen gewisseld in de eerste helft tegen HFC Haarlem. Maar weet je, iemand kan nog zo slecht spelen, het is altijd een vernedering om hem er zo vroeg af te halen.”

Bosz was stiekem blij met de gele kaart die Ledezma al vroeg kreeg in De Kuip. “Weet je waarom? Dat was een extra reden om hem eraf te halen. We zeiden: het is gevaarlijk, wat als hij een tweede krijgt... Maar hij had al fouten gemaakt en stond daarna nog een keer verkeerd te dekken. En de laatste die ik het kwalijk neem is Ledezma, want dat is gewoon een nummer 10 die ik op rechtsback heb gezet.”

“Dan moet ik niet zeiken dat hij verkeerd staat te dekken”, beseft Bosz. “Die jongen heeft een geweldig seizoen gedraaid, echt geweldig. Maar ja, dan heb je iemand op de bank zitten die misschien een helft kan spelen. Dan denk ik: erin. En die speelde goed.” Diep in de blessuretijd maakte Noa Lang het winnende doelpunt voor PSV.