Feyenoord wint niet van Excelsior in bijzonder oefenduel

Feyenoord heeft vrijdagmiddag achter gesloten deuren geoefend tegen stadsgenoot Excelsior, zo melden onder meer het Algemeen Dagblad en RTV Rijnmond. Beide ploegen zijn komend weekend vrij en kozen daarom voor een bijzonder oefenduel. In een wedstrijd van slechts zestig minuten werd het 1-1.

Komend weekend staat in het teken van de Eurojackpot KNVB Bekerfinale tussen AZ en NEC. De overige Eredivisieploegen zijn vrij. Feyenoord besloot de tijd te benutten met een oefenduel tegen buurman Excelsior op sportcomplex Varkenoord. Opvallend is dat de vriendschappelijke wedstrijd slechts een uur duurde en werd gespeeld in twee blokken van een halfuur.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord heeft het in de competitie lastig, maar bezet nog altijd de tweede plaats in de Eredivisie. Omdat het afgelopen zondag in de slotseconden gelijkspeelde tegen NEC, ligt de strijd om plaatsing voor de groepsfase van de Champions League nog helemaal open. Ook in het oefenduel tegen de degradatiekandidaat wist de ploeg van Robin van Persie, die de coaching overigens overliet aan René Hake, niet te winnen.

Feyenoord speelde met een groot deel van de reservespelers, terwijl ook Excelsior niet met de gebruikelijke eerste elf speelde.

Via de zestienjarige Ilai Grootfaam, die zijn debuut voor de hoofdmacht nog moet maken, kwamen de Rotterdammers na bijna twintig minuten op voorsprong na een goede individuele actie. Via het hoofd van ‘good old’ Mike van Duinen kwamen de Kralingers in het tweede blok langszij: 1-1. De ‘burenruzie’ eindigde daarmee in een gelijkspel. Een lichtpunt voor Feyenoord is dat Givairo Read eindelijk weer minuten maakte. De rechtsback speelde een halfuur mee en ontbrak sinds 11 januari bij de club uit Rotterdam-Zuid.

De Rotterdammers konden onder meer Gernot Trauner, Jeremiah St. Juste en Gaoussou Diarra laten starten. Na de 1-1 van Van Duinen kreeg Feyenoord via Casper Tengstedt nog een kans op de 2-1. Ook Excelsior was nog dicht bij de zege, maar invaller Tijme Wessels voorkwam een late treffer van de Kralingers.

Opstelling Feyenoord: Benda; Read (31’ Deijl), Trauner, St. Juste (31’ Agboluaje), Lotomba; Targhalline, Grootfaam, Van den Elshout; Sterling, Tengstedt, Diarra

Opstelling Excelsior: Raatsie; Meissen, Cairo, Schouten, Janssen; Carlen, Tielemans, Van Duinen; Zagré (31’ Bergraaf – 43’ De Regt), Wlodarczyk, Hansson