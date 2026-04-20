Dick Schreuder baalt dat NEC zondag met ruime cijfers heeft verloren in de bekerfinale tegen AZ (5-1). Toch hebben de Nijmegenaren nog alles om voor te spelen. Daarom wil de trainer dat zijn spelers woensdag allemaal met een lach op hun gezicht op de club komen, laat hij weten aan ESPN.

De verwachtingen in Nijmegen waren torenhoog voor de bekerfinale tegen AZ. Uiteindelijk liep het uit op een deceptie, omdat de Alkmaarders met liefst 5-1 wisten te winnen. Schreuder zag dat zijn ploeg niet lekker in de wedstrijd zat en geluk had dat de openingsgoal pas na 32 minuten werd gescoord. De oefenmeester was onder de indruk van AZ. “Ik denk dat zij een van de beste wedstrijden van het seizoen spelen. Het was niet alleen individuele kwaliteit, maar er stond ook echt een team”, is Schreuder lovend.

“Sinds de trainerswissel is er heel veel gebeurd en sommige dingen hebben tijd nodig. Je ziet nu dat AZ beter en beter is geworden”, doelt de trainer van NEC op het ontslag van Maarten Martens en de aanstelling van Lee-Roy Echteld. Ook de terugkeer van Jordy Clasie was volgens Schreuder cruciaal. “Hij is zo’n belangrijke pion in het aansturen van anderen. Ik denk dat de sleutel vandaag ook wel op het middenveld lag. Als je ziet hoe goed hun jongens vandaag waren ten opzichte van die van ons, dan verlies je terecht op zo’n dag als vandaag.”

De trainer van de nummer drie van de Eredivisie steekt ook de hand in eigen boezem. “Ik denk dat het ook wel een stukje spanning was bij ons.” Schreuder heeft afgelopen week geprobeerd om de spanning bij zijn spelers weg te nemen. “Al had ik niet het gevoel dat die van tevoren op de training al heel erg aanwezig was. Maar vandaag was het er wel een klein beetje.”

Uiteindelijk is Schreuder positief, omdat NEC nog veel heeft om voor te spelen. De achterstand op nummer twee Feyenoord bedraagt namelijk slechts een punt. “Ik heb net al wat tegen de jongens gezegd, want het is natuurlijk doodstil in de groep. Soms word je van verliezen ook veel beter. Dat wil je dan niet horen, maar het is wel zo. Als je een goede winnaar bent, moet je ook een goede verliezer zijn. Uiteindelijk hebben we nog heel veel om voor te spelen.” De oefenmeester sloot zijn speech af met een duidelijke boodschap voor zijn spelers. “Woensdag komt iedereen met een lach binnen, zo niet, dan ben je niet welkom.”