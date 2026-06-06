maakte vorig jaar de overstap van FC Groningen naar Feyenoord en ontwikkelde zich tot een van de bepalende spelers in het elftal van Robin van Persie. Vooraf bestond er echter veel twijfel of de creatieveling het niveau in De Kuip wel aan zou kunnen. Met een tattoo heeft hij nu op die vraagtekens gereageerd.

Valente heeft in zijn eerste seizoen in De Kuip indruk gemaakt. Nadat hij net was overgekomen van FC Groningen, vroeg men zich veelal af of de middenvelder zich wel zou aanpassen. Als reactie daarop heeft Valente nu een tattoo laten plaatsen. “Take the risk or lose the chance”, prijkt er nu op zijn been. “Die tatoeage kwam voort uit het feit dat iedereen een mening had toen ik naar Feyenoord kwam, mensen vroegen zich af of ik het aan zou kunnen”, legt de 22-jarige rechtspoot uit in het Feyenoord Magazine.

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“Elke dag als ik Instagram opende, zag ik mijn eigen kop”, vervolgt Valente. Dat iedereen het continu over hem had, deed zeker wat met hem, zo laat hij weten. “Je kunt wel zeggen dat je zo'n bericht dan niet leest en dat je direct verder scrolt, maar in de praktijk doe je dat niet.”

Hoewel veel mensen vorige zomer twijfels hadden over de transfer, gold data niet voor Valente zelf. “Het begint ermee dat je veel vertrouwen hebt in jezelf en wat je gaat doen. Ik had zelf voor dit seizoen bijvoorbeeld heel veel vertrouwen in mijn stap naar Feyenoord”, geeft hij aan. “Ik vind wel dat je ertegen moet kunnen als mensen wat over je zeggen, je moet het allemaal niet te serieus nemen”, besluit hij.