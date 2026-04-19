Een dag die zo mooi had moeten worden, eindigde voor NEC in een bittere teleurstelling. Algemeen directeur Wilco van Schaik verscheen na de verloren bekerfinale toch voor de camera van Studio Voetbal en toonde zich daarbij sportief en eerlijk.

“Als je in aanloop naar de wedstrijd overal je gezicht laat zien, dan vind ik dat je na een verlies ook zo sportief moet zijn om dat te doen,” legde Van Schaik uit over zijn keuze om in te bellen. Een beslissing die paste bij zijn open houding, maar de pijn van de nederlaag werd er niet minder om.

“Het is een klote dag,” zei hij zonder omwegen. “Eén seconde na die wedstrijd ben je alle euforie kwijt. Ons vak was al heel snel leeg en dan zie je aan de andere kant de vreugde. Dan beeld je je al snel in wat dat ook in Nijmegen had kunnen zijn en dat doet gewoon pijn.”

Volgens de directeur zat NEC eigenlijk geen moment écht in de wedstrijd. “Ik heb nooit het gevoel gehad dat we lekker in de wedstrijd zaten, wat we normaal wel hebben. In de rust denk je nog: misschien kan het in de tweede helft omdraaien. Dat gebeurde in fases wel, maar ik heb niet het idee dat we konden brengen wat we normaal deden. We waren niet op ons best en AZ was gewoon beter. Dan moet je je meerdere erkennen.”

De ruime nederlaag had volgens hem ook een opvallend voordeel. “Het wordt een grote uitslag, dat helpt wel om het snel te vergeten. Je hebt morgen niet het gevoel dat je er dichtbij was.” Lang stilstaan bij de verloren finale wil Van Schaik dan ook niet doen. “Het is wat het is, een verdiende overwinning. Ik vind dat je 24 uur mag zeiken, dat heeft de trainer ook gezegd. We draaien een fantastisch seizoen, dit is echt een tegenvaller, maar als je kijkt wat we nog kunnen halen, dan kunnen we niet te lang treuren. Het is kop omhoog, incasseren, 24 uur janken en weer door.”

Toch blijft er perspectief voor NEC, dat in de competitie nog volop meedoet om de bovenste plekken. “Ik heb in aanloop naar deze wedstrijd gezegd dat een beker mooier is dan Champions League halen, omdat het tastbaar is en je het nooit meer vergeet,” besloot Van Schaik. “Maar ik neem alle genoegen met de tweede prijs: die tweede of derde plek in de Eredivisie.” Komende speelronde mag NEC dan ook direct weer laten zien dat ze de rug kunnen rechten. Ze treffen namelijk directe concurrent FC Twente in de strijd om plek twee.