AZ geeft NEC gigantisch pak slaag in bekerfinale

AZ heeft zondagavond op indrukwekkende wijze de KNVB Beker gewonnen. In De Kuip rekenden de Alkmaarders overtuigend af met NEC: 5-1. Daarmee werd niet alleen de beker gepakt, maar ook het trauma van vorig jaar definitief weggespoeld.

De finale begon met veel energie, maar het was NEC dat in de openingsfase de overhand had. De ploeg Dick Schreuder zette AZ vroeg onder druk en kreeg ook de eerste grote kans van de wedstrijd via Lebreton, die net naast schoot. AZ had zichtbaar moeite om onder de druk uit te spelen en oogde slordig in de opbouw.

Toch kantelde het duel halverwege de eerste helft volledig. Na een waarschuwingsschot van Jordy Clasie op de lat en een grote kans voor Dijkstra, was het raak. Een snelle aanval via Daal en Goes werd uiteindelijk afgerond door Mees de Wit, die AZ op voorsprong zette en voor ontlading zorgde bij de Alkmaarders.

Vanaf dat moment had AZ de controle stevig in handen. NEC probeerde nog wel aan te zetten, maar wist nauwelijks meer gevaar te stichten. De blessure van Önal, die uiteindelijk nog in de rust moest afhaken, hielp de Nijmegenaren daarbij niet.

Na rust kwam NEC nog fel uit de kleedkamer en ging het nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. AZ werd teruggedrongen, maar hield stand en sloeg vervolgens zelf genadeloos toe. Na een perfect getimede pass van invaller Jensen brak Kees Smit door, die het overzicht behield en de bal op het juiste moment meegaf aan Sven Mijnans. De middenvelder bleef koel en verdubbelde de voorsprong.

Niet veel later viel de beslissing definitief. Peer Koopmeiners, die vorig jaar nog een negatieve hoofdrol speelde in de verloren finale, revancheerde zich op schitterende wijze. Met een sublieme stift tilde hij de bal over Jasper Cillessen heen en zette AZ op een comfortabele 3-0.

Toch gaf NEC zich nog niet helemaal gewonnen. Uit een corner van Chery kopte Ogawa de 3-1 binnen, waardoor er weer een sprankje hoop ontstond bij de Nijmegenaren. Dat geloof bleef zelfs nog even leven toen een treffer van AZ werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de slotfase maakte AZ echter definitief een einde aan alle spanning. In blessuretijd zorgde eerst Kees Smit voor de 4-1 na goed voorbereidend werk van Parrott, waarna diezelfde Parrott zelf ook nog zijn doelpunt meepikte en de eindstand op 5-1 bepaalde.

Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie barstte het feest los bij AZ. De ploeg uit Alkmaar kroonde zich tot bekerwinnaar en liet zien dat het dit keer wél klaar was voor het grote werk.