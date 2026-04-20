De Nederlandse scheidsrechters zijn niet blij met de KNVB, zo schrijft Hugo Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. De arbiters zijn van mening dat de bond ze onvoldoende steunt in de voortdurende kritiek vanuit spelers en trainers.

Borst haalde een week geleden uit naar Robin van Persie, die zeer ontevreden was over het optreden van Serdar Gözübüyük in het duel tussen NEC en Feyenoord (1-1). De columnist noemde het klagen van trainers bij arbitrale teams een ‘hardnekkige ziekte’. Borst geeft aan veel reacties te hebben gehad op zijn stuk van vorige week. “Meer voetballiefhebbers dan je zou denken zijn het aanvallen (verbaal en fysiek) van scheidsrechters helemaal zat. Ik merk dat er draagvlak bestaat om de geplaagde arbiter te helpen”, aldus de schrijver deze week.

Artikel gaat verder onder video

“Vanuit het scheidsrechtersgilde bereiken me alarmerende signalen”, gaat Borst verder. “De professionals voelen zich totaal niet gesteund door de voetbalbond.” De arbiters zouden het liefst zien dat er een verbod komt, waardoor spelers en trainers na wedstrijden niets mogen zeggen over de scheidsrechter. Doen ze dat wel, willen ze schorsingen en boetes zien. Daar is Borst geen voorstander van. “Daar is de persvrijheid niet mee gediend. Je mag best kritiek hebben, als die maar niet beledigend is”, maakt hij duidelijk.

“Van hun eigen directie horen scheidsrechters dat dit gevoelige punt op de agenda staat.” Dit is volgens Borst echter al jaren het geval. “De arbiters voelen zich al jaren niet serieus genomen. En het wordt alleen maar erger.” De columnist sprak onlangs met verschillende arbiters, die hij niet bij naam noemt. “De directie van de KNVB staat niet pal voor ons”, gaf een van de scheidsrechters aan. “De bond kiest voortdurend de kant van de clubs. Zo denken alle scheidsrechters erover.” De betreffende arbiter geeft toe dat het niveau in Nederland wel omhoog moet. “Maar met de voortdurende agressie wordt onze autoriteit ondermijnd. Het is ook heel slecht voor je zelfvertrouwen. Vooral jonge collega's lijden hieronder.”

Een andere scheidsrechter haalt ook aan dat er sprake is van ‘permanent gezeik’ op de arbitrage. “Er komen amper nieuwe scheidsrechters bij. Gek hè”, geeft hij cynisch aan. Met name het gebrek aan spelregelkennis bij trainers en voetballers zorgt volgens hem voor veel problemen. “We zouden moeten invoeren dat ze pas een licentie krijgen om te spelen als ze de spelregels kennen.” Borst geeft aan meerdere scheidsrechters te hebben gevraagd waarom ze niet gaan staken. Sommige arbiters zijn daar voor, anderen twijfelen. “Wij stellen niks voor. Dan gaan ze nog harder naar ons bijten”, reageerde een op de suggestie van Borst, die het niet eens is met die lezing. “Zonder een scheidsrechter gaat een wedstrijd niet door. Dat is een machtsmiddel”, besluit de columnist.