Live voetbal

Opvallend: transfer Sandler naar NEC kwam in uitgaansgelegenheid tot stand

19 april 2026, 06:55   Bijgewerkt: 08:34
Marcel Boekhoorn met op de achtergrond het stadion van NEC
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Marcel Boekhoorn heeft onthuld hoe hij Philippe Sandler naar NEC heeft gehaald. Op voorhand leek de komst van de verdediger niet haalbaar voor de Nijmegenaren, maar de investeerder bewees het tegendeel. Opvallend is dat de onderhandelingen op gang kwamen in een uitgaansgelegenheid.

De inmiddels 29-jarige Sandler speelt sinds het seizoen 2022/23 bij NEC, waar hij is uitgegroeid tot een sterkhouder in de defensie. De verdediger brak op jonge leeftijd door bij PEC Zwolle en verdiende een transfer naar Manchester City, waar hij slechts twee keer in actie kwam. Later in zijn carrière speelde Sandler voor Feyenoord, maar ook daar kwam hij – mede door blessures – niet verder dan twee officiële duels.

Artikel gaat verder onder video

Dankzij Boekhoorn verbond Sandler zich na zijn periode in Rotterdam aan NEC. Die overgang ontstond op bijzondere wijze: “Philippe Sandler kwam ik tegen in een uitgaansgelegenheid. David Bijlsma van Gassan kwam naar me toe en zei: ‘Het contract van Sandler bij Feyenoord wordt niet verlengd’”, vertelt de geldschieter tegenover De Telegraaf.

Boekhoorn belde vervolgens de toenmalige technisch directeur van NEC, Ted van Leeuwen, die de komst van Sandler aanvankelijk onmogelijk achtte. “Die zei meteen: ‘Sandler kun je nooit krijgen.’ Toen ben ik met Philippe een stukje gaan varen op mijn boot, hebben we een flesje rosé gedronken en een deal gemaakt”, vertelt de suikeroom van NEC.

➡️ Meer over NEC

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Philippe Sandler

N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 29 jaar (10 feb. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
21
1
2024/2025
NEC
20
0
2023/2024
NEC
24
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws