Marcel Boekhoorn heeft onthuld hoe hij naar NEC heeft gehaald. Op voorhand leek de komst van de verdediger niet haalbaar voor de Nijmegenaren, maar de investeerder bewees het tegendeel. Opvallend is dat de onderhandelingen op gang kwamen in een uitgaansgelegenheid.

De inmiddels 29-jarige Sandler speelt sinds het seizoen 2022/23 bij NEC, waar hij is uitgegroeid tot een sterkhouder in de defensie. De verdediger brak op jonge leeftijd door bij PEC Zwolle en verdiende een transfer naar Manchester City, waar hij slechts twee keer in actie kwam. Later in zijn carrière speelde Sandler voor Feyenoord, maar ook daar kwam hij – mede door blessures – niet verder dan twee officiële duels.

Dankzij Boekhoorn verbond Sandler zich na zijn periode in Rotterdam aan NEC. Die overgang ontstond op bijzondere wijze: “Philippe Sandler kwam ik tegen in een uitgaansgelegenheid. David Bijlsma van Gassan kwam naar me toe en zei: ‘Het contract van Sandler bij Feyenoord wordt niet verlengd’”, vertelt de geldschieter tegenover De Telegraaf.

Boekhoorn belde vervolgens de toenmalige technisch directeur van NEC, Ted van Leeuwen, die de komst van Sandler aanvankelijk onmogelijk achtte. “Die zei meteen: ‘Sandler kun je nooit krijgen.’ Toen ben ik met Philippe een stukje gaan varen op mijn boot, hebben we een flesje rosé gedronken en een deal gemaakt”, vertelt de suikeroom van NEC.