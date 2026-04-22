Chelsea heeft Liam Rosenior ontslagen als hoofdtrainer, zo bevestigt de club woensdagavond. De 41-jarige manager staat pas drieënhalve maand aan het roer op Stamford Bridge, nadat hij in februari overkwam van Strasbourg en een contract voor 6,5 jaar (!) tekende.

Het ontslag van Rosenior volgt op de erbarmelijke prestaties van de afgelopen weken. Van de laatste acht officiële wedstrijden verloor Chelsea er zeven; alleen van Port Vale uit de League One werd gewonnen (7-0 in de FA Cup).

De 3-0 nederlaag tegen Brighton & Hove Albion van dinsdagavond lijkt Rosenior fataal te worden. Chelsea staat momenteel op de zevende plek in de Premier League, waardoor plaatsing voor de Champions League ver weg is.

Rosenior maakte vorig seizoen indruk door Strasbourg naar de zevende plek te loodsen in de Ligue 1, maar in eigen land ging het de Engelsman minder goed af.

In de Engelse media wordt al druk gespeculeerd over mogelijke opvolgers: volgens TEAMtalk is de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann de gedroomde kandidaat om na het WK aan de slag te gaan in West-Londen, terwijl de BBC de namen noemt van Andoni Iraola (Bournemouth), Marco Silva (Fulham) en Edin Terzic (clubloos).

Chelsea kondigt zelfreflectie aan

"Namens iedereen binnen de club willen we Liam en zijn staf bedanken voor hun inzet en werk tijdens hun periode bij Chelsea", schrijft Chelsea in het statement. "Sinds zijn aanstelling halverwege het seizoen heeft Liam zich altijd gekenmerkt door integriteit en professionaliteit."

Volgens Chelsea was het geen eenvoudige beslissing om Rosenior zo snel alweer de wacht aan te zeggen. "De recente resultaten en prestaties bleven echter achter bij wat we van de club verwachten, terwijl er dit seizoen nog veel op het spel staat. Iedereen bij Chelsea wenst Liam het allerbeste voor de toekomst."

"Calum McFarlane neemt tijdelijk de leiding over als interim-hoofdtrainer tot het einde van het seizoen, ondersteund door de huidige staf. Samen zetten zij alles op alles om Europees voetbal te halen en ver te komen in de FA Cup", schrijven the Blues, die in de spiegel zullen gaan kijken. "Terwijl de club werkt aan stabiliteit op de positie van hoofdtrainer, zullen we ook kritisch naar onszelf kijken om uiteindelijk de juiste langetermijnkeuze te maken."