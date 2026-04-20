Als het aan ligt, staat Lee-Roy Echteld ook volgend seizoen voor de groep bij AZ. De middenvelder is vol lof over de interim-trainer, onder wie zondag beslag werd gelegd op de KNVB Beker.

Sinds het ontslag van Maarten Martens in januari staat Echteld als interim-trainer voor de groep bij AZ. Nu het einde van het seizoen nadert, moet de clubleiding in Alkmaar een beslissing nemen: langer door met de huidige trainer of een nieuwe coach aanstellen. Echteld gaat zelf deze week in gesprek met AZ over een langer verblijf. De fans die zondag in De Kuip aanwezig waren, zijn het in ieder geval eens: Echteld moet blijven, zo maakten zij duidelijk door zijn naam te scanderen.

Aanvoerder Clasie lijkt dat sentiment te delen. “De trainer is niet op het meest ideale moment ingestapt”, blikt hij terug op de entree van de trainer in januari. “We hingen als team groggy in de touwen. Dat was zijn beginpunt en vanuit daar moest hij de boel zien op te bouwen”, wordt de middenvelder geciteerd door De Telegraaf. Echteld wilde de spelers hun vertrouwen teruggeven, weet Clasie. “Hij wilde zijn eigen tactiek en speelstijl inslijpen. Dat is niet makkelijk bij een ploeg die niet lekker draait en bovendien veel blessures heeft gehad. Maar hij is daar in drie maanden heel goed in geslaagd.”

Toch draaide het niet altijd lekker in de afgelopen maanden bij AZ. Clasie noemt de 3-0 nederlaag bij Shakhtar Donetsk als voorbeeld daarvan. “Maar als je kijkt hoe wij met elkaar bezig zijn geweest, hoe hij en zijn staf de groep nieuw leven heeft ingeblazen, dan verdient hij van mij alleen maar complimenten”, looft de zeventienvoudig international zijn trainer. “Voor mij is het alleen maar positief geweest.” Clasie heeft dan ook een duidelijke voorkeur voor de toekomst. “Ik wil altijd samen iets voor de langere termijn opbouwen. Op dit moment staat het goed, gaat het goed en win je vandaag een fantastische prijs. Ik zou zeggen doorgaan.”