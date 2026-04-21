Troy Parrott hoopt na bekerwinst het schier onmogelijke te doen in de Eredivisie

Als in de zomer vertrekt bij AZ, doet hij dat door de voordeur. Met een doelpunt en een assist droeg de spits bij aan de 5-1 zege op NEC in de bekerfinale, terwijl hij in de Eredivisie ook op dreef is met vijftien doelpunten. Tijdens de bekerhuldiging van dinsdagavond spreekt Parrott met FCUpdate-verslaggever Sander Kamphof over de bekerwinst en wijst hij Mexx Meerdink aan als geschikte opvolger als spits. Ook laat Parrott weten dat AZ het vizier nog heeft gericht op de derde plek.

Parrott heeft nog niet met de beker geslapen, vertelt hij lachend. "Maar sinds de wedstrijd van zondag heb ik ’m wel vaak genoeg aangeraakt. Nu je het zegt, klinkt het best als een goed idee. Dit is de vierde prijs die ik heb gewonnen en om dat te doen voor zo’n club – waarvan ik weet hoeveel het betekent – en dat ik daar mijn steentje aan heb kunnen bijdragen, dat is een geweldig gevoel."

Artikel gaat verder onder video

De huldiging brengt duizenden fans op de been in Alkmaar. De spelers vertrokken met open bus naar het AFAS Stadion, waar ze een voor een het podium op kwamen. "Het is geweldig om te zien hoeveel mensen op hier zijn om ons te steunen. Om te zien hoe blij het al mijn teamgenoten en de hele club maakt, dat is prachtig”, vertelt Parrott.

"Het verschil tussen feesten in Nederland en Ierland? Ik denk dat de Ieren misschien iets meer van drinken houden, maar de Nederlanders zijn geweldig. Sinds ik hier ben, hebben ze me altijd welkom geheten en me op mijn gemak laten voelen. Deze plek zal altijd in mijn hart blijven”, aldus de clubtopscorer.

Is AZ fit tegen Go Ahead Eagles?

Parrott kan nog niet beloven dat de spelersgroep volledig fit is voor de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles. “Dat is op dit moment een lastige vraag. Als je het me met een nuchtere blik zou vragen, zou ik ja zeggen. Maar er is nog steeds een kans om voor de derde plek te gaan. Het enige wat we kunnen doen is de resterende wedstrijden winnen en kijken waar we eindigen. Maar voor nu vind ik dat we het verdienen om dit te vieren."

Met de derde plek, waar AZ op dit moment zes punten van verwijderd is, zou AZ zich kwalificeren voor de voorronde van de Champions League in plaats van het hoofdtoernooi van de Europa League.

Parrott over Meerdink als opvolger

De kans is groot dat Parrott bezig is aan zijn laatste weken bij AZ. De Ier ziet in ploeggenoot Meerdink een uitstekende vervanger. "Eerlijk gezegd vind ik dat hij dat verdient. De manier waarop wij dit seizoen met elkaar zijn omgegaan – hij is enorm ondersteunend geweest. Veel mensen hebben vragen gesteld over concurrentie en rivaliteit, maar dat is totaal niet aan de orde. We hebben een heel goede band. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat hij het geweldig gaat doen en ook kan schitteren."