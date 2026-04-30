Sean Steur doet belofte aan Ajax-fans

heeft nog altijd geen handtekening gezet onder een nieuw contract bij Ajax, waar hij tot medio 2027 vastligt. Toch hoeven de supporters van de Amsterdamse club zich geen zorgen te maken om zijn toekomst, zo verzekert hij in gesprek met Voetbal International.

Steur beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax. De nummer vier van de Eredivisie zou het achttienjarige toptalent graag langer aan zich binden, aangezien zijn huidige contract na volgend seizoen afloopt. Eind januari meldde VI dat er sprake was van een akkoord op hoofdlijnen over een contract tot medio 2030, maar drie maanden later is er nog altijd geen handtekening gezet.

In gesprek met het weekblad laat Steur weten blij te zijn dat hij dit seizoen veel heeft kunnen spelen. “Ik heb veel geleerd en veel meegemaakt. Daar hoop ik volgend jaar veel voordeel uit te halen”, laat de jongeling weten. “Dus ik hoop dat ik me volgend seizoen gewoon heel goed ontwikkel en een betere speler word, dat is vooral mijn doel.” Hij blijft dus bij Ajax? “Als het goed is wel.”

De middenvelder krijgt vervolgens de vraag of Ajax-fans zich zorgen moeten maken om zijn toekomst, omdat er nog altijd geen nieuw contract is getekend. “Eerlijk gezegd probeer ik me daar niet te veel mee bezig te houden”, aldus Steur, die aangeeft dat hij vertrouwt op zijn zaakwaarnemer. “Zelf probeer ik me gewoon te focussen op de resterende wedstrijden. Die zijn hartstikke belangrijk. Maar de Ajax-supporters hoeven zich geen zorgen te maken, hoor”, belooft hij.

Voor nu wil Steur zich verder ontwikkelen als speler in de Eredivisie, maar daarna droomt hij groot. Het talent noemt Pedri, Vitinha en Federico Valverde als spelers waar hij graag naar kijkt. “Natuurlijk droom je van die clubs”, doelt hij op Barcelona, Paris Saint-Germain en Real Madrid. “La Liga vind ik sowieso een heel mooie competitie. Die spelers zijn mijn voorbeelden, waar ik mezelf in de toekomst mee hoop te meten. Het is mijn droom om daar ooit te komen, en daar heb ik ook wel vertrouwen in.”