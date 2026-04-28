Leicester City heeft serieuze interesse om Dick Schreuder aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De Engelse club, die na een dramatisch seizoen in de Championship definitief is gedegradeerd naar de League One, is op zoek naar een opvolger voor de vertrekkende Gary Rowett. Volgens de Engelse pers staat de huidige oefenmeester van N.E.C. momenteel bovenaan het verlanglijstje in het King Power Stadium om de grootschalige wederopbouw van de club te gaan leiden.

De sportieve situatie bij Leicester City is op dit moment ronduit zorgwekkend te noemen. De club die tien jaar geleden nog kampioen op het hoogste niveau werd, zakte definitief af naar het derde niveau van Engeland. Gary Rowett werd in februari van dit jaar voor veertien wedstrijden aangesteld om het tij te keren, maar zijn aflopende contract wordt na de laatste speelronde niet verlengd door de clubleiding. Hierdoor is de directie genoodzaakt om de markt op te gaan voor een nieuwe, vaste eindverantwoordelijke die de club weer kleur moet geven.

De concrete interesse in Schreuder is opvallend, aangezien de trainer momenteel een historisch sterk seizoen doormaakt in de Eredivisie. N.E.C. bezet op dit moment een knappe derde plaats op de ranglijst en is daarmee volop in de race voor een ticket voor de voorronde van de Champions League. De oefenmeester, die in Nijmegen wordt geprezen om zijn aanvallende speelstijl, bereikte eerder deze maand bovendien de finale van de KNVB Beker. Binnen de directie van Leicester City is er brede steun om op korte termijn gesprekken aan te knopen met de succestrainer, om te peilen of hij openstaat voor een overstap naar de Engelse League One.

Een eventuele overgang naar Engeland lijkt op voorhand echter een lastig en vooral prijzig verhaal te worden voor de noodlijdende club. Schreuder zette afgelopen zomer namelijk zijn handtekening onder een langdurige verbintenis die hem nog tot 2028 aan N.E.C. verbindt. Johan Derksen liet eerder dit jaar in het televisieprogramma Vandaag Inside doorschemeren dat de trainer een fors prijskaartje om zijn nek heeft hangen. "Als hij weggaat, moet een club tien miljoen betalen", zo stelde de oud-voetballer stellig over een vermeende afkoopsom in het contract van de oefenmeester.