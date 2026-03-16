FC Twente wist de afgelopen drie wedstrijden winnend af te sluiten, maar zondag kwam er een abrupt einde aan de goede reeks van de Enschedeërs. In de eigen Grolsch Veste ging de ploeg met 0-2 onderuit tegen FC Utrecht. Dit zorgde voor een slecht gevoel bij , die dat niet onder stoelen of banken stak.

Rots gaf na de nederlaag aan dat hij tijdens de voorbereiding op het veld al weinig vertrouwen had in een goed resultaat tegen de Domstedelingen. Dit gevoel bleek niet alleen bij de speler te leven, ook assistent-trainers Jeffrey de Visscher en Ivar van Dinteren zouden bij Van den Brom hebben gemeld dat de sfeer en beleving anders aanvoelden dan de weken daar voor. De trainer gaf zelf aan dat hij voorafgaand aan het duel juist een positief gevoel had, mede door de flow waarin de club verkeerde, maar zag dat dit op het veld niet werd waargemaakt.

De uitspraken van Rots zijn hard aangekomen bij de hoofdtrainer, die direct na de wedstrijd tegenover Tubantia liet weten dat er een gesprek zal volgen. Van den Brom wil begrijpen hoe het kan dat de scherpte al voor de aftrap ontbrak bij zijn spelers. "We moeten het daar nog wel met elkaar over hebben. Als het echt zo was dat in de warming-up al de gretigheid ontbrak, dan wil ik graag weten waardoor dat komt", zo reageert de trainer op de woorden van zijn pupil.

Hoewel FC Twente het moest doen zonder de geblesseerde Sondre Orjasaeter, weigert Van den Brom dit als excuus aan te voeren voor de verliespartij. "Ik vind het te makkelijk dat ik de afwezigheid van Sondre gebruik voor deze nederlaag. Met Marco Pjaca hebben we een heel goede vervanger."

Na het laatste fluitsignaal lieten de supporters in het stadion hun onvrede duidelijk blijken door middel van een fluitconcert. Ondanks de teleurstelling over de uitslag en het vertoonde spel, toont Van den Brom begrip voor de reactie van het publiek. Hij zag dat de randvoorwaarden voor een mooie voetbalmiddag aanwezig waren, maar dat zijn team het liet afweten. "Het is terecht dat er werd gefloten. De supporters gingen vanmorgen met hetzelfde gevoel als ik naar het voetbal. Mooi weer, goed veld, vol stadion. En wetende dat we in een geweldige flow zaten. Dan is het voor iedereen teleurstellend wat we hebben laten zien. Dan mogen de supporters ook hun emotie tonen."