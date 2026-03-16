Kim Kardashian verrast met verkoop voetbalshirt van Nederlandse amateurclub

16 maart 2026, 09:37
Kim Kardashian met shirt Voetbalvereniging RKSVM
Foto: © Imago/Kardashian Kloset/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Ruim twee jaar ervaring als verslaggever en redacteur van FCUpdate.

Kim Kardashian (45) heeft voor verbazing gezorgd met de verkoop van een voetbalshirt van een Nederlandse amateurclub. Op Kardashian Kloset, een website waar de beroemde familie gedragen kleding verkoopt, stond een shirt van een Westlandse amateurclub, die al tijden niet meer zo heet. Het shirt is inmiddels verkocht.

Afgelopen week dook op Kardashian Kloset ineens een shirt van een Nederlandse amateurclub op, zo ontdekte het Algemeen Dagblad. Het tenue staat op de website tussen items van dure modemerken als Dior en Gucci, waardoor het direct opvalt. Het shirt heeft geen labels, dus moet Kardashian gokken wat de maat en het materiaal is. “Voelt als polyester, zit als een jeugd XL”, staat in de beschrijving. Het shirt is in ‘zeer goede staat’ en zou alleen met wat pluisjes te maken hebben.

Het opmerkelijke aan het shirt is dat het zeker negentien jaar oud is. Het gaat om een tenue van Voetbalvereniging RKSVM, een amateurclub uit Monster die in 1947 werd opgericht en in 2007 van naam veranderde naar SV Polanen. In 2012 fuseerde de club met VV Monster en heet het tegenwoordig Sportclub Monster. Ook sponsor VSB Bank bestaat al tijden niet meer.

Het shirt stond te koop voor twintig dollar, omgerekend zo’n 17,50 euro. Nederlandse fans hadden pech, want Kardashian Kloset verzendt niets naar ons land. Een speler van Sportclub Monster kent echter wel iemand die momenteel voor een tussenjaar in de Verenigde Staten verblijft, dus die zou het shirt kunnen bestellen en opsturen of meenemen. Inmiddels is het shirt verkocht. De krant laat weten dat er bij de club niemand beschikbaar was voor commentaar. Het is dus niet duidelijk of het tenue daadwerkelijk zal terugkeren naar Monster.

