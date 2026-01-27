Live voetbal

Ajax slaat dubbelslag met handtekeningen van Da Silva en Simeon

Jong Ajax in 2026
27 januari 2026, 19:06

Ajax heeft twee belangrijke dossiers afgerond, weet De Telegraaf. De Amsterdammers nemen Paulo da Silva (18) over van NEC én zijn erin geslaagd om jeugdspeler Jesherun Simeon (16) langer aan zich te binden.

Paulo da Silva maakt definitief de overstap van NEC naar Ajax. De achttienjarige spits werd dinsdag medisch gekeurd en zet woensdag, in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer Nathan van Kooperen, zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2029. Da Silva sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax.

De aanvaller maakte dit seizoen grote indruk in de Onder 19-competitie. In twaalf wedstrijden kwam hij tot liefst veertien doelpunten, cijfers die hem snel op de radar brachten bij meerdere topclubs. Ook Feyenoord toonde interesse, maar Da Silva kiest bewust voor het sportieve plan van Ajax.

De in Tilburg geboren aanvaller met Portugese roots staat al jaren bekend als een pure doelpuntenmaker. Hij begon bij KFC Turnhout in België, waar hij in één seizoen meer dan honderd keer scoorde, en doorliep daarna de jeugd van RKSV Sarto en Willem II. In de zomer van 2024 maakte hij de overstap naar NEC, waar zijn ontwikkeling verder versnelde.

Bij de Nijmegenaren trainde Da Silva al regelmatig mee met het eerste elftal en liet hij zien ook op hoger niveau onbevreesd te zijn. Ajax ziet in hem een spits met scorend vermogen én groeipotentie richting het eerste elftal.

Ajax houdt Simeon langer vast

Naast de komst van Da Silva heeft Ajax ook intern toegeslagen. De club heeft een mondeling akkoord bereikt met Jesherun Simeon over een nieuw contract tot 2029. De zestienjarige rechtsbuiten speelt al in de jeugdopleiding van Ajax, maar genoot de afgelopen periode grote buitenlandse belangstelling.

Simeon, international bij Oranje Onder 17, komt ondanks zijn jonge leeftijd al uit voor Ajax Onder 19. De onderhandelingen duurden lang door interesse uit het buitenland, maar Ajax is erin geslaagd de aanvaller te overtuigen van een langer verblijf in Amsterdam. De verwachting is dat de contractverlenging op korte termijn formeel wordt bekrachtigd.

