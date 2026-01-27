De weg naar Ajax is vrij voor Oleksandr Zinchenko. De linksback werd dit seizoen door Arsenal verhuurd aan Nottingham Forest, maar volgens Voetbal International is het huurcontract nu definitief ontbonden.
Maandagavond werd duidelijk dat alle partijen (Ajax, Arsenal, Nottingham Forest en Zinchenko) het nog eens moesten worden over de financiële voorwaarden van het verscheuren van de huurdeal tussen Arsenal en Nottingham Forest. “Waar de schoen dan precies wringt, is voor de clubleiding van Ajax ook gissen. Wel putte het uit de laatste signalen vanuit Londen afgelopen weekend nog altijd het vertrouwen dat het Zinchenko zal inlijven”, schreef journalist Johan Inan daarover.
Ajax en Arsenal waren al akkoord, maar het huurcontract van Zinchenko bevatte geen ontbindingsclausule. Er moest daarom een financiële oplossing gevonden worden. Volgens Voetbal International heeft Ajax nu 'alle vertrouwen' dat Zinchenko naar Amsterdam komt. Hij wordt vermoedelijk later deze week medisch gekeurd en tekent daarna een contract voor een half seizoen.
Het eerste plan was om Zinchenko op huurbasis over te nemen van Arsenal, maar het wordt een definitieve deal. "Het geld dat gebruikt zou worden voor de huurfee, wordt nu gebruikt om zijn nog half jaar doorlopende contract af te kopen", klinkt het.
