Weg naar Ajax ligt helemaal open voor Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko in de Johan Cruijff ArenA
27 januari 2026, 16:07   Bijgewerkt: 16:13

De weg naar Ajax is vrij voor Oleksandr Zinchenko. De linksback werd dit seizoen door Arsenal verhuurd aan Nottingham Forest, maar volgens Voetbal International is het huurcontract nu definitief ontbonden.

Maandagavond werd duidelijk dat alle partijen (Ajax, Arsenal, Nottingham Forest en Zinchenko) het nog eens moesten worden over de financiële voorwaarden van het verscheuren van de huurdeal tussen Arsenal en Nottingham Forest. “Waar de schoen dan precies wringt, is voor de clubleiding van Ajax ook gissen. Wel putte het uit de laatste signalen vanuit Londen afgelopen weekend nog altijd het vertrouwen dat het Zinchenko zal inlijven”, schreef journalist Johan Inan daarover.

Ajax en Arsenal waren al akkoord, maar het huurcontract van Zinchenko bevatte geen ontbindingsclausule. Er moest daarom een financiële oplossing gevonden worden. Volgens Voetbal International heeft Ajax nu 'alle vertrouwen' dat Zinchenko naar Amsterdam komt. Hij wordt vermoedelijk later deze week medisch gekeurd en tekent daarna een contract voor een half seizoen.

Huursom wordt transfersom

Het eerste plan was om Zinchenko op huurbasis over te nemen van Arsenal, maar het wordt een definitieve deal. "Het geld dat gebruikt zou worden voor de huurfee, wordt nu gebruikt om zijn nog half jaar doorlopende contract af te kopen", klinkt het.

Lees ook:
Aaron Bouwman bij Ajax

Pastoor brandt Bouwman (18) keihard af: 'Kan niet verdedigen'

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Oleksandr Zinchenko van Arsenal met Johan Cruijff ArenA

AD: Ajax krijgt 'minder leuke mededeling' over Zinchenko

  • Gisteren, 18:39
  • Gisteren, 18:39
Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen

Verweij: Hensgens moet 'vijf duels geschorst worden' na blunder

  • Gisteren, 17:45
  • Gisteren, 17:45
Neesje
1.774 Reacties
1.218 Dagen lid
8.951 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou ja waarom zou het bij Ajax wel lukken als je bij Notthingham bankzitter bent

dilima1966
3.113 Reacties
960 Dagen lid
16.178 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Neesje concurrentie is daar heel hoog

dilima1966
3.113 Reacties
960 Dagen lid
16.178 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is te hopen dat het nog doorgaat het zou een licht puntje zijn dat het een keer mee zit

