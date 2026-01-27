traint dinsdag, daags voor het cruciale Champions League-duel met Olympiakos Piraeus, weer mee bij Ajax. In tegenstelling tot de routinier laat verstek gaan.

Ajax gaat morgen (woensdag) in de eigen Johan Cruijff ArenA een poging wagen om tóch nog door te dringen tot de tussenronde van de Champions League. Daarvoor hebben de Amsterdammers niet minder dan een wonder nodig. Het elftal van trainer Fred Grim bivakkeert na zeven van de acht gespeelde wedstrijden op plek 32 van de ranglijst en is daarom zelfs bij een overwinning op de Griekse recordkampioen niet zeker van een vervolg in het miljardenbal. Statistiekenbureau Opta acht de kans 8,27 procent dat het Ajax gaat lukken.

Daags voor het allesbeslissende duel maakt Berghuis zijn rentree op het trainingsveld bij Ajax, zo meldt Voetbal International. "Wel met een flink ingepakt linkerbeen", aldus het weekblad. De 34-jarige rechtsbuiten kwam 115 dagen geleden, op 4 oktober vorig jaar, voor het laatst in actie. Destijds deed hij een halfuur mee in het uitduel bij Sparta Rotterdam (3-3).

Artikel gaat verder onder video

Naast Berghuis laat ook winteraanwinst Takehiro Tomiyasu zijn gezicht zien op het trainingsveld. Daar ontbreekt echter zijn landgenoot Itakura, VI schrijft dat het onduidelijk is wat de centrale verdediger precies mankeert. Itakura kwam zondag nog een klein halfuur in actie in het thuisduel met FC Volendam (2-0), waarin hij als vervanger van Youri Regeer binnen de lijnen werd gebracht.

Grim geeft update over Berghuis en Itakura

Later op de dinsdag verschaft Grim tijdens zijn persconferentie meer duidelijkheid over de fysieke gesteldheid van Berghuis en Itakura. "Berghuis maakt mooie stapjes vooruit, maar zit nog niet bij de selectie", laat de trainer weten. "Domper naar morgen toe is dat Ko geblesseerd is. Dat is gewoon erg jammer, want die had ik er heel graag bij willen hebben." Als Jeroen Stekelenburg (NOS) doorvraagt over het ontstaan van de kwetsuur van de Japanner, zegt Grim: "Ik denk niet dat ik in moet gaan op de blessure op zich, maar hij is vanochtend niet heel prettig opgestaan. Mysterieus? Dat is het niet. Of het iets aan zijn rug is? Zoiets."

Vorm Olympiakos

Olympiakos Piraeus reist met het nodige vertrouwen af richting Amsterdam. De Grieken wonnen drie van hun laatste vier wedstrijden. Op 20 januari maakte Olympiakos nog indruk door Bayer Leverkusen met 2-0 te verslaan in het miljardenbal. Costinha en Mehdi Taremi waren toen verantwoordelijk voor de treffers. Op dit moment staat Olympiakso precies op plek 24 in de Champions League, die aan het eind van de rit een plek in de tussenronde zou betekenen. In de Griekse Super League wisten ze recentelijk ook te winnen van Volos NPS (1-0) en Atromitos (0-2). Olympiakos bezet momenteel de tweede plaats in de competitie, met twee punten minder maar ook een wedstrijd minder gespeeld dan koploper AEK Athene.