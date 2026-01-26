Live voetbal 6

AD: Ajax krijgt 'minder leuke mededeling' over Zinchenko

Oleksandr Zinchenko van Arsenal met Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
26 januari 2026, 18:39   Bijgewerkt: 20:00

De transfer van Oleksandr Zinchenko naar Ajax is nog altijd niet rond. Het Algemeen Dagblad weet dat de Amsterdammers nog altijd goede hoop hebben op de komst van de 29-jarige linksback, wiens zaakwaarnemer afgelopen week ‘een minder leuke mededeling’ kreeg.

Afgelopen zaterdag kwam naar buiten dat de transfer van Zinchenko naar Ajax voorlopig op ‘on hold’ was gezet. De beoogde nieuwe linksback van de Amsterdammers zou persoonlijk rond zijn over een verbintenis van een halfjaar. “Zowel de vrijgave door Arsenal als het akkoord met Oleksandr Zinchenko werden vorige week als formaliteit beschouwd. Dat laatste ziet Ajax nog steeds niet als groot obstakel”, schrijft het AD.

Toch is de komst van de Oekraïner – die door Arsenal wordt verhuurd aan Nottingham Forest - voorlopig makkelijker gezegd dan gedaan: “Echter zijn Arsenal en de zaakwaarnemer van Zinchenko afgelopen week weer op de lijn gekomen met een minder leuke mededeling: alle vier de partijen (Ajax, Arsenal, Nottingham Forest, Zinchenko) moeten het eerst eens worden over de financiële voorwaarden van het verscheuren van de huurdeal tussen Arsenal en Nottingham Forest en dat was nog steeds niet helemaal het geval”, aldus Johan Inan.

“Waar de schoen dan precies wringt, is voor de clubleiding van Ajax ook gissen. Wel putte het uit de laatste signalen vanuit Londen afgelopen weekend nog altijd het vertrouwen dat het Zinchenko zal inlijven”, stelt de journalist de Ajax-fans gerust.

Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko
Nottingham Forest
Team: Nottm Forest
Leeftijd: 29 jaar (15 dec. 1996)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nottm Forest
5
0
2024/2025
Arsenal
15
0
2023/2024
Arsenal
27
1
2022/2023
Arsenal
27
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

