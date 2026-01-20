Live voetbal

Ajax dicht bij akkoord met Arsenal over Zinchenko, die voor half seizoen gaat tekenen

20 januari 2026, 14:22

Ajax en Arsenal zijn dicht bij een akkoord over de transfer van Oleksandr Zinchenko, zo weet Voetbal International. Zodra de clubs het helemaal met elkaar eens zijn, ligt er een contract voor een half seizoen klaar voor de Oekraïner.

Ajax leek hard op weg om Zinchenko deze winter te huren van Arsenal. De Amsterdammers bereikten al een akkoord met de Engelse koploper over een verhuurperiode van een half seizoen, maar omdat het contract van de linksback in de zomer afloopt, besloten de clubs toch te onderhandelen over een permanente transfer. De huursom die Ajax zou betalen, wordt nu gebruikt om het contract van de 29-jarige verdediger af te kopen.

Inmiddels zijn Ajax en Arsenal het zo goed als met elkaar eens over de transfer van Zinchenko. Er moeten nog enkele details moeten worden gladgestreken in de onderhandelingen, waarna de Oekraïner een contract voor een half seizoen kan tekenen. Dit is een vergelijkbare constructie die ook bij Takehiro Tomiyasu werd gebruikt. In de zomer kunnen de club en de speler dan in gesprek om de samenwerking te verlengen als dit bevalt. Zo heeft Jordi Cruijff, die pas op 1 februari begint als technisch directeur, de tijd om zijn oordeel te vellen over de speler.

Zodra beide clubs het met elkaar eens zijn, zal de back nog wel zijn medische keuring moeten doorstaan. Pas als die is afgerond, kan Zinchenko speler van Ajax worden.

Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko
Nottingham Forest
Team: Nottm Forest
Leeftijd: 29 jaar (15 dec. 1996)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nottm Forest
5
0
2024/2025
Arsenal
15
0
2023/2024
Arsenal
27
1
2022/2023
Arsenal
27
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

