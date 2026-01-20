Ajax heeft de zoektocht naar nieuwe leden van de raad van commissarissen afgerond, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Lesley Bamberger, Anita Coronel, Marry de Gaay Fortman, Edo Ophof en Duncan Stutterheim worden allemaal voorgedragen om toe te treden tot het orgaan. Naast Danny Blind zal ook Sirik Goeman aftreden.

Ajax was de afgelopen tijd druk op zoek naar nieuwe commissarissen. De afgelopen tijd bestond de rvc enkel uit vice-voorzitter Dirk Anbeek, Goeman en Blind, waarvan laatstgenoemde zijn vertrek al had aangekondigd. Nu ook Goeman vertrekt, blijft alleen Anbeek behouden als commissaris. Daar moeten met Bamberger, Coronel, De Gaay Fortman, Ophof en Stutterheim vijf nieuwe namen aan toe worden gevoegd. Bamberger is de schoonvader van Steven Berghuis en tevens de beoogd voorzitter van de rvc.

Artikel gaat verder onder video

Ajax zal binnenkort een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) uitschrijven. Hierop zal een beslissing worden genomen over de voorgedragen kandidaten. Goeman en Blind zullen op deze BAVA uit hun functie worden ontheven. Met de beoogde nieuwe samenstelling zullen twee van de zes commissarissen vrouwen zijn, waarmee Ajax weer voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

“Het was voor de RvC belangrijk om een sterk nieuw team te vormen voor de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd daarin goed geslaagd te zijn met de mensen die nu worden voorgedragen”, geeft Anbeek aan in een verklaring. “Er is sprake van een brede en nieuwe opzet, waarin alle benodigde competenties ruimschoots geborgd zijn en ook de band met Amsterdam en de affiniteit met Ajax volop aanwezig is. Als je kijkt naar de carrières van de vijf beoogde nieuwe leden dan zie je dat zij uiteenlopende, relevante kennis en veel ervaring met zich meebrengen die belangrijk is voor de RvC van Ajax.”

“Ons doel is om in deze samenstelling stappen te zetten op weg naar nieuwe sportieve successen met een gezonde bedrijfsvoering en een efficiënte overlegstructuur”, vervolgt hij. “Ik bedank Sirik Goeman en Danny Blind voor het goede werk dat zij voor de RvC hebben gedaan, met Danny nemen we bestuurlijk afscheid van een clubicoon. Ik kijk uit naar de samenwerking met de nog te benoemen collega’s.”