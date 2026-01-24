Live voetbal 10

Ajax kent oersaaie tweede helft, maar wint probleemloos van Volendam

Youri Baas viert goal bij Ajax
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
24 januari 2026, 18:21

Ajax heeft zaterdagmiddag zonder problemen afgerekend met FC Volendam. De Amsterdammers hadden aan een sterke eerste helft voldoende om de promovendus over de knie te leggen. Met twee trefzekere kopballen eiste Youri Baas de hoofdrol op: 2-0.

Tegen promovendus FC Volendam kreeg Rayane Bounida de voorkeur boven Oscar Gloukh aan de rechterkant van de aanval. Ook jongelingen Sean Steur en Aaron Bouwman kregen van trainer Fred Grim een basisplaats. Wie eveneens in de basis stond, was sterkhouder Youri Baas. Dankzij hem kwam Ajax al na dertien minuten op voorsprong, toen de centrale verdediger een corner van Bounida knap tot doelpunt verwerkte.

Het scheelde niet veel of Volendam kwam direct na de openingstreffer op gelijke hoogte. Joel Ideho dribbelde fraai door de Amsterdamse verdediging, maar kreeg de bal niet langs de goed keepende Vitezslav Jaros. Vervolgens pakte Ajax de draad weer op en breidde het in de 37e minuut de voorsprong uit. Wéér was het Baas die een voorzet van Bounida achter doelman Kayne van Oevelen kopte. Zo stond er bij rust een 2-0-voorsprong op het scorebord, al had dat ook zomaar 2-1 kunnen zijn. Dave Kwakman raakte vlak voor het rustsignaal nog de paal met een hard schot van afstand.

In de vorige Eredivisie-wedstrijd van Ajax, tegen Go Ahead Eagles, gingen de Amsterdammers óók met een 2-0-voorsprong de rust in. De ploeg van Grim stortte vervolgens in en gaf die marge weg. Ook tegen Volendam zakte het niveau van Ajax wat weg in de tweede helft, maar daarvan konden de bezoekers niet profiteren. Dat kwam de amusementswaarde van de wedstrijd niet ten goede.

Op enkele speldenprikjes na gebeurde er weinig meer in de Johan Cruijff Arena. De enige noemenswaardigheid was de terugkeer van Wout Weghorst, die een kwartier voor tijd zijn rentree maakte bij de Amsterdammers. De boomlange spits wist in die minuten geen hoofdrol op te eisen, maar zag zijn ploeg wel eenvoudig overeind blijven: het bleef bij 2-0.

Docker
743 Reacties
68 Dagen lid
2.085 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Saai maar dat doet er niet toe. Je moet winnen en dat heeft Ajax gedaan. Mitsen en maren is voor de zeurders.

dilima1966
3.094 Reacties
957 Dagen lid
16.156 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hier uit Amsterdam eerste helft goed gespeeld bouwman niet lopen te stuntelen

CG
3.051 Reacties
914 Dagen lid
13.617 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Was ver ondermaatse wedstrijd. Rapportcijfer 4,5.

Neesje
1.756 Reacties
1.215 Dagen lid
8.926 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wel 3 punten .

Vrij Dag
547 Reacties
615 Dagen lid
772 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi, maar je zag eind tweede helft het oude euvel; voor eigen succes gaan, terwijl anderen er beter voor staan. Het begon met Gaaei, daarna de rest.. Doelsaldo kan ook belangrijk zijn

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

