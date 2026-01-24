oogst ontzettend veel lof met zijn spel in het thuisduel van Ajax met Volendam (2-0 ruststand). Voetbalfans praten op social media massaal over de negentienjarige aanvallende middenvelder.

Volg Ajax – FC Volendam hier in ons liveblog!

Bounida krijgt zaterdag tegen FC Volendam op de rechtsbuitenpositie het vertrouwen van Ajax-trainer Fred Grim. Het Belgische toptalent krijgt de voorkeur boven onder anderen miljoenenaankoop Oscar Gloukh.

Bounida beschaamt het vertrouwen van Grim vooralsnog niet. De technicus speelde een uitstekende eerste helft en bekroonde die met twee assists op Youri Baas.

Zijn eerste assist leverde Bounida na dertien minuten voetballen af. De aanvallende middenvelder bracht de bal uit een hoekschop voor het doel van FC Volendam, waar Baas met het hoofd raak kopte: 1-0.

Artikel gaat verder onder video

Negen minuten voor rust wist Bounida Baas opnieuw in stelling te brengen. Ditmaal leverde hij vanaf de rechterkant van het veld een afgemeten voorzet af, die opnieuw met het hoofd kon worden afgemaakt door Baas: 2-0. De Amsterdammers leiden zodoende halverwege comfortabel in de eigen Johan Cruijff ArenA.

Baas nam beide Ajax-doelpunten in de eerste helft voor zijn rekening, maar op social media gaat het vooral over Bounida. De Belg wordt op X massaal uitgelicht als ‘de beste Ajax-speler in de eerste 45 minuten:

Bram van Polen prijst uitblinker Rayane Bounida bij Ajax

Ook analist Bram van Polen is in de rust lovend bij ESPN: “Bounida is tussen de linies veel bezig. De samenwerking met Gaaei is ook wel aardig. Hij legt de ballen lekker neer. Zowel met links als met rechts. Ik vind het mooi dat hij soms ook de diepte ingaat. Gaaei komt dan ook meer in zijn kracht. In de kleine ruimte is hij wel een hele fijne voetballer.”