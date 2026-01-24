LIVE Eredivisie | Basisplaatsen voor Steur en Bounida tegen Volendam

Ajax hoopt vanmiddag de tweede plaats in de Eredivisie in ieder geval tijdelijk over te nemen van aartsrivaal Feyenoord. De ploeg van trainer Fred Grim moet daarvoor zien te winnen van provinciegenoot FC Volendam, dat op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. De bezoekers, getraind door Rick Kruys, staan momenteel vijftiende en kunnen elk punt gebruiken om weg te blijven van de degradatieplaatsen. Om 16.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal, in dit blog houden we je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - FC Volendam.