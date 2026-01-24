LIVE Eredivisie | Basisplaatsen voor Steur en Bounida tegen Volendam

Ajax hoopt vanmiddag de tweede plaats in de Eredivisie in ieder geval tijdelijk over te nemen van aartsrivaal Feyenoord. De ploeg van trainer Fred Grim moet daarvoor zien te winnen van provinciegenoot FC Volendam, dat op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. De bezoekers, getraind door Rick Kruys, staan momenteel vijftiende en kunnen elk punt gebruiken om weg te blijven van de degradatieplaatsen. Om 16.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal, in dit blog houden we je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - FC Volendam.

LIVE Eredivisie: Ajax - FC Volendam Sorteer op: Laatste Oudste Volendam met zelfde elf als vorige week Ook de opstelling van FC Volendam is bekend. Rick Kruys stuurt dezelfde namen het veld in die vorige week met 2-1 wonnen van FC Utrecht: Van Oevelen; Ugwu, Amevor, Verschuren, Leliendal; Bukala, Kwakman; Oehlers, Kökçü, Ideho; Kuwas. Grim voert drie wijzigingen door Fred Grim heeft zijn elftal op drie plaatsen gewijzigd ten opzichte van het duel met Villarreal afgelopen week. Lucas Rosa vervangt de geschorste Owen Wijndal in de achterhoede. Op het middenveld neemt Sean Steur de plaats van Jorthy Mokio over, terwijl Rayane Bounida Oscar Gloukh vervangt. Takehiro Tomiyasu zit voor het eerst op de bank, terwijl ook Wout Weghorst terugkeert in de selectie. Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Regeer, Steur; Bounida, Dolberg, Godts. Poll Vorige ontmoeting eindigde gelijk Ajax en FC Volendam stonden in augustus al tegenover elkaar in het Kras Stadion. Destijds kwam de promovendus na een kwartier spelen op voorsprong via Henk Veerman en zette Ko Itakura een halfuur voor tijd de eindstand op het bord: 1-1. Welkom! Goedemiddag en welkom in het liveblog voor het duel tussen Ajax en FC Volendam. Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 16.30 uur van start.