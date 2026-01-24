Live voetbal 9

LIVE Eredivisie | Basisplaatsen voor Steur en Bounida tegen Volendam

AJAVOL
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
24 januari 2026, 15:18

Ajax hoopt vanmiddag de tweede plaats in de Eredivisie in ieder geval tijdelijk over te nemen van aartsrivaal Feyenoord. De ploeg van trainer Fred Grim moet daarvoor zien te winnen van provinciegenoot FC Volendam, dat op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. De bezoekers, getraind door Rick Kruys, staan momenteel vijftiende en kunnen elk punt gebruiken om weg te blijven van de degradatieplaatsen. Om 16.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal, in dit blog houden we je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - FC Volendam.

LIVE Eredivisie: Ajax - FC Volendam

Sorteer op:

Nu

15:33

Volendam met zelfde elf als vorige week

Ook de opstelling van FC Volendam is bekend. Rick Kruys stuurt dezelfde namen het veld in die vorige week met 2-1 wonnen van FC Utrecht:

Van Oevelen; Ugwu, Amevor, Verschuren, Leliendal; Bukala, Kwakman; Oehlers, Kökçü, Ideho; Kuwas.

16m geleden

15:18

Grim voert drie wijzigingen door

Fred Grim heeft zijn elftal op drie plaatsen gewijzigd ten opzichte van het duel met Villarreal afgelopen week. Lucas Rosa vervangt de geschorste Owen Wijndal in de achterhoede. Op het middenveld neemt Sean Steur de plaats van Jorthy Mokio over, terwijl Rayane Bounida Oscar Gloukh vervangt. Takehiro Tomiyasu zit voor het eerst op de bank, terwijl ook Wout Weghorst terugkeert in de selectie.

Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Regeer, Steur; Bounida, Dolberg, Godts.

1u geleden

14:34

Poll

1u geleden

14:32

Vorige ontmoeting eindigde gelijk

Ajax en FC Volendam stonden in augustus al tegenover elkaar in het Kras Stadion. Destijds kwam de promovendus na een kwartier spelen op voorsprong via Henk Veerman en zette Ko Itakura een halfuur voor tijd de eindstand op het bord: 1-1.

1u geleden

14:31

Welkom!

Goedemiddag en welkom in het liveblog voor het duel tussen Ajax en FC Volendam. Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 16.30 uur van start.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dennis te Kloese

Woerts heeft groot nieuws: ‘Namen van Huiberts en Eenhoorn zingen rond bij Feyenoord’

  • Gisteren, 23:24
  • Gisteren, 23:24
Bayern München wil eerst Boey verkopen voordat het Read kan aantrekken

BILD: Read vertrekt ‘zeer waarschijnlijk’ bij Feyenoord in de zomer

  • Gisteren, 19:13
  • Gisteren, 19:13
Anel Ahmedhodzic van Feyenoord

Ahmedhodzic maakt fors statement na ‘bullshit’ richting Van Persie

  • Gisteren, 18:14
  • Gisteren, 18:14
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Volendam

Ajax
16:30
FC Volendam
1,34
5,75
9,00
Vandaag om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel