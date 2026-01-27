Ajax lijkt de winterse komst van te kunnen vergeten. De Braziliaan geldt als één van de opties om de selectie van Fred Grim te versterken op de 'nummer 6'-positie, maar is volgens onder meer Fabrizio Romano hard op weg naar een terugkeer bij Aston Villa.

Al sinds het zomerse vertrek van Jordan Henderson is de positie van verdedigende middenvelder een heikel punt bij Ajax. Hoewel Youri Regeer het de laatste tijd steeds beter in begint te vullen, is duidelijk dat Ajax deze winter het liefst een ervaren controleur zou toevoegen aan de selectie. Zowel FC Groningen-aanvoerder Stije Resink, die definitief zou moeten overkomen, als een huurdeal voor een speler uit een Europese topcompetitie, is daarbij een optie voor de Amsterdammers.

Er ligt een aardig rijtje namen in die laatste categorie. Zo zou Ajax kijken naar Manuel Ugarte (Manchester United), oude bekende Edson Álvarez (Fenerbahçe, gehuurd van West Ham United), Lucas Torreira (Galatasaray), Wataru Endo (Liverpool), Christian Norgaard (Arsenal) én Douglas Luiz (Nottingham Forest, gehuurd van Juventus).

Laatstgenoemde lijkt echter hard op de weg terug naar zijn vroegere werkgever Aston Villa. De club uit Birmingham heeft volgens Romano een mondeling akkoord bereikt over een huurperiode van een halfjaar, waarbij tevens een optie tot koop zou zijn bedongen. Luiz breekt zijn huurperiode in Nottingham dus voortijdig af. Datzelfde geldt volgens de Daily Mail voor Oleksandr Zinchenko, die terugkeert naar Arsenal maar wiens toekomst wél bij Ajax lijkt te liggen.

De 27-jarige Luiz stond tussen 2019 en 2024 ook al onder contract bij Aston Villa. In die periode kwam hij tot 204 officiële wedstrijden, waarin hij 22 keer trefzeker was en 25 assists leverde.