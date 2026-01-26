Santos heeft het eerste bod van Ajax op JP Chermont afgewezen, zo meldt Felipe Silva, journalist van de Braziliaanse tak van ESPN. De bieding van de Amsterdammers komt volgens het medium niet in de buurt van wat Santos voor ogen zou hebben.

Eerder meldden onder meer Voetbal International en ESPN dat Ajax zich deze winterstop wil versterken met verdediger Chermont, die onlangs zijn twintigste verjaardag vierde. Er gingen geluiden dat Ajax de jongeling wilde huren, met een optie tot koop.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens kwam naar buiten dat Jordi Cruijff, de nieuwe technisch directeur die op 1 februari start bij Ajax, een stokje zou hebben gestoken voor de deal. Het Algemeen Dagblad bracht een heel ander geluid en wist dat de Amsterdammers álsnog zouden kunnen toeslaan bij Santos, míts Anton Gaaei deze winter vertrekt.

De volgende twist is dat Ajax volgens Braziliaanse bronnen een officieel bod heeft uitgebracht op JP Chermont. De Amsterdammers zouden naar verluidt drie miljoen euro overhebben voor de talentvolle rechtsback. Dat bedrag is volgens Santos niet voldoende: de Braziliaanse club verlangt een hogere transfersom voor de verdediger.