'Ajax luistert niet naar Jordi Cruijff en doet tóch bod op JP Chermont'

Jordi Cruijff
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
26 januari 2026, 16:15

Santos heeft het eerste bod van Ajax op JP Chermont afgewezen, zo meldt Felipe Silva, journalist van de Braziliaanse tak van ESPN. De bieding van de Amsterdammers komt volgens het medium niet in de buurt van wat Santos voor ogen zou hebben.

Eerder meldden onder meer Voetbal International en ESPN dat Ajax zich deze winterstop wil versterken met verdediger Chermont, die onlangs zijn twintigste verjaardag vierde. Er gingen geluiden dat Ajax de jongeling wilde huren, met een optie tot koop.

Vervolgens kwam naar buiten dat Jordi Cruijff, de nieuwe technisch directeur die op 1 februari start bij Ajax, een stokje zou hebben gestoken voor de deal. Het Algemeen Dagblad bracht een heel ander geluid en wist dat de Amsterdammers álsnog zouden kunnen toeslaan bij Santos, míts Anton Gaaei deze winter vertrekt.

De volgende twist is dat Ajax volgens Braziliaanse bronnen een officieel bod heeft uitgebracht op JP Chermont. De Amsterdammers zouden naar verluidt drie miljoen euro overhebben voor de talentvolle rechtsback. Dat bedrag is volgens Santos niet voldoende: de Braziliaanse club verlangt een hogere transfersom voor de verdediger.

dilima1966
3.101 Reacties
959 Dagen lid
16.163 Likes
dilima1966
Gaat alweer goed bij ajax ze willen allemaal een vinger in de pap hebben ben benieuwd hoelang dit weer goed gaat een stoel waar ze allemaal op willen zitten

Neesje
1.768 Reacties
1.217 Dagen lid
8.945 Likes
Neesje
Slim bezig

