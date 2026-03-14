Iran vraagt FIFA om WK-poulewedstrijden te verplaatsen naar Mexico

14 maart 2026, 14:09   Bijgewerkt: 14:35
De Iraanse voetballers Mehdi Ghayedi, Omid Noorafkan en Saman Ghoddos
Luuk van Grinsven | Redacteur
Ruim 3 jaar ervaring als bureauredacteur bij FCUpdate. Daarnaast actief als freelancer bij de sportredactie van het Brabants Dagblad.

Iran heeft bij de FIFA het verzoek ingediend om de drie groepswedstrijden op het aankomende wereldkampioenschap te verplaatsen van de Verenigde Staten naar Mexico. De poulewedstrijden van de nationale ploeg staan allemaal gepland in de Verenigde Staten.

De politieke spanningen tussen beide landen zijn na recente gebeurtenissen tot een kookpunt gestegen, waardoor de Iraanse overheid deelname op Amerikaanse bodem momenteel niet ziet zitten. Het verzoek komt op een cruciaal moment, aangezien het toernooi over minder dan drie maanden van start gaat.

De Iraanse minister van Sport, Ahmed Donjamali, hoopt dat er een oplossing komt waardoor het nationale elftal alsnog in actie kan komen tijdens het eindtoernooi, dat deze zomer in de VS, Canada en Mexico wordt gehouden. "Ik hoop dat de omstandigheden zo worden gecreëerd dat onze jongens tóch aan het WK kunnen deelnemen", sprak de bewindsman tegenover het staatspersbureau IRNA. De pouleduels van Iran tegen Nieuw-Zeeland en België staan momenteel gepland in Los Angeles, terwijl de ontmoeting met Egypte in Seattle zou moeten plaatsvinden.

Donjamali haalt hard uit naar de Verenigde Staten

Donjamali uitte eerder deze week al felle kritiek op de Amerikaanse regering. Volgens de minister is er door de huidige politieke situatie geen sprake van een veilige of werkbare omgeving voor de Iraanse selectie. "Aangezien deze corrupte regering van de Verenigde Staten onze leider heeft vermoord, zijn er onder geen enkele omstandigheid voorwaarden om deel te nemen aan het wereldkampioenschap", stelde hij.

De minister wees daarbij op de verdere escalatie van het conflict tussen beide landen: "Er zijn ons twee oorlogen opgedrongen en er zijn duizenden van onze mensen gedood. Daarom is deelname voor ons absoluut geen optie."

Trump waarschuwt voor veiligheidsrisico's

Ook vanuit de Verenigde Staten zijn er twijfels over de komst van de Iraniërs. President Donald Trump liet in een verklaring weten dat het volgens hem 'niet gepast zou zijn' dat Iran naar de VS afreist voor het voetbaltoernooi. De president baseert dit standpunt op de huidige dreiging en stelt dat een afzegging vooral in het belang is 'voor hun eigen leven en veiligheid' van de spelers en de rest van de staf.

Iran reageerde daarop direct door te stellen dat niet Trump, maar de FIFA over de speellocaties en deelname gaat. De onzekerheid over de aanwezigheid van Iran op het mondiale podium heerst al sinds 28 februari, toen er Amerikaanse en Israëlische aanvallen plaatsvonden.

Onzekerheid over deelname blijft groot

Hoewel Iran een van de eerste landen was die zich sportief wist te kwalificeren voor het toernooi, hangt hun deelname nu aan een zijden draadje. De FIFA volgt de situatie nauwgezet en moet nu een besluit nemen over het verzoek om de wedstrijden naar Mexico uit te wijken, waar de veiligheidssituatie voor de Iraanse ploeg minder gevoelig zou liggen.

Met de openingswedstrijd van het WK op 11 juni in het vooruitzicht, begint de tijd te dringen voor alle betrokken partijen. Mocht de FIFA niet akkoord gaan met de verplaatsing naar Mexico, dan is het nog maar de vraag of de Iraanse ploeg daadwerkelijk zal verschijnen bij de aftrap in Los Angeles. Vooralsnog houdt de voetbalbond vast aan de oorspronkelijke planning, terwijl de politieke druk op de achtergrond verder toeneemt.

Speelschema Groep G (Nederlandse tijden)

Datum

Tijd (NL)

Wedstrijd

Stadion / Stad

15 juni 2026

21:00

België - Egypte

Lumen Field, Seattle

16 juni 2026

03:00

Iran - Nieuw-Zeeland

Rose Bowl, Los Angeles

21 juni 2026

21:00

België - Iran

Rose Bowl, Los Angeles

22 juni 2026

03:00

Nieuw-Zeeland - Egypte

BC Place, Vancouver

26 juni 2026

03:00*

Egypte - Iran

Lumen Field, Seattle

27 juni 2026

05:00

Nieuw-Zeeland - België

BC Place, Vancouver

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Rene Meulensteen

Meulensteen vreest: 'Italië naar WK als vervanger Iran'

  • do 12 maart, 18:54
  • 12 mrt. 18:54
  • 3
De Iraanse voetballers Mehdi Ghayedi, Omid Noorafkan en Saman Ghoddos

Iran sluit deelname aan WK 2026 nagenoeg uit

  • wo 11 maart, 12:21
  • 11 mrt. 12:21
  • 3
Donald Trump

Trump: 'Iran kan beter niet naar WK, voor eigen leven en veiligheid'

  • do 12 maart, 18:45
  • 12 mrt. 18:45
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

