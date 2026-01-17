Volgens journalist Bruno Lima is er geen sprake van contact tussen Ajax en Santos-rechtsback Joao Pedro (JP) Chermont. Volgens onder meer Voetbal International en De Telegraaf is de Braziliaan dicht bij een overstap naar Amsterdam, maar hier klopt volgens Lima niets van.

In Nederland werd vrijdagochtend gemeld dat Ajax zich wil versterken met negentienjarige rechtsback Chermont. De verdediger moet overkomen van Santos, waar hij al vijftig duels speelde in de hoofdmacht. De Amsterdammers mikken op een huurdeal mét koopoptie, wisten journalisten te vertellen.

Ook in Brazilië is die berichtgeving ontdekt, maar daar wordt het gerucht stevig ontkracht. Lokale journalist Lima ging op onderzoek uit en heeft voor Ajax zeer teleurstellend nieuws: “Volgens De Telegraaf heeft Ajax interesse in de jonge rechtsback JP Chermont van Santos”, begint hij.

“Ondanks de Nederlandse publicatie hebben bronnen dicht bij de atleet laten weten dat ze tot het moment van publicatie nog helemaal geen contact met Ajax hebben gehad. We zullen deze zaak in de gaten houden”, onthult Lima.