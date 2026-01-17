Noa Vahle denkt dat Jordi Cruijff een belletje moet wagen naar Xabi Alonso, zo zegt ze in De Oranjewinter. De presentatrice oppert de bij Real Madrid ontslagen oefenmeester bij Ajax, al ziet ze zelf in dat de komst van de Spanjaard niet heel reëel is.

Ajax maakt het seizoen af met Fred Grim, maar wat er daarna gebeurt, is nog niet duidelijk. In De Oranjewinter wordt de trainersdiscussie gestart. Hélène Hendriks vraagt zich af of nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff nog ‘drie Spaanse trainers naast zich heeft zitten’. Noa Vahle reageert: “Dat zijn Michel (Girona, red.), Iñigo Pérez (Rayo Vallecano) en Eder Sarabia (Elche) uit de LaLiga. Die komen ook uit de koker van Marijn Beuker. Dat zijn opties”, begint de dochter van Linda de Mol.

Vahle komt vervolgens met een onmogelijk voorstel: “Ik zat te denken, en soms moet je een konijn uit de hoge hoed toveren, maar ik weet: het is onhaalbaar. Ik dacht: wie is er ook beschikbaar? Xabi Alonso!”, oppert ze. Alonso stapte deze week op als trainer van Real Madrid.

“Even serieus: Xabi Alonso en Telstar-uit. Dat zou toch geweldig zijn? Als je Jordi Cruijff bent en je hebt een beetje ballen, stuur je hem in ieder geval een appje. Hij (Xabi Alonso, red.) gaat het nooit doen, want er zijn veel grootmachten die hem willen hebben”, aldus Vahle.

