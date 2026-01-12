Xabi Alonso is opgestapt als hoofdtrainer van Real Madrid, zo meldt De Koninklijke maandag op de officiële kanalen. Na de verloren Supercup-finale tegen FC Barcelona gaan de club en de oud-speler in goed overleg uit elkaar.

De 44-jarige Spanjaard legt zijn taken 'in goed overleg' per direct neer bij Real Madrid. Alonso stond pas sinds dit seizoen aan het roer bij de recordkampioen van de LaLiga. Hij had uiteindelijk slechts 28 officiële duels de leiding over De Koninklijke.

"Real Madrid en Xabi Alonso zijn in onderling overleg tot een einde gekomen aan zijn periode als hoofdtrainer van het eerste elftal. De club bedankt hem en zijn staf voor hun toewijding en bevestigt dat hij altijd een gerespecteerde legende en onderdeel van de Real Madrid-familie zal blijven", meldt Real Madrid in een statement.

Zondag verloor Real Madrid de strijd om de Spaanse Supercup met 2-3 van FC Barcelona. Deze wedstrijd blijkt de laatste te zijn geweest van de voormalig middenvelder van de Madrilenen. In de LaLiga staat Real Madrid tweede, met vier punten achterstand op Barça.

Alonso zou al langer niet lekker liggen bij Real Madrid en kon naar verluidt moeilijk overweg met enkele bepalende spelers. Zodoende komt er al snel een einde aan het tijdperk-Alonso, die bij Bayer Leverkusen juist alles wist te winnen wat er te winnen viel.

Arbeloa volgt Xabi Alonso op

Álvaro Arbeloa (42) wordt de opvolger van de vertrokken Alonso, zo maakt Real Madrid direct na het grote nieuws bekend. Ook Arbeloa kent een verleden als speler bij de Spaanse topclub. De voormalig rechtsback wordt doorgeschoven vanuit Real Madrid Castilla, ook wel bekend als Real Madrid B.