Xabi Alonso per direct weg bij Real Madrid, dat Arbeloa aanstelt als nieuwe trainer

Real Madrid-trainer Xabi Alonso met op de achtergrond het clublogo en stadion Bernabéu
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
12 januari 2026, 18:16   Bijgewerkt: 18:37

Xabi Alonso is opgestapt als hoofdtrainer van Real Madrid, zo meldt De Koninklijke maandag op de officiële kanalen. Na de verloren Supercup-finale tegen FC Barcelona gaan de club en de oud-speler in goed overleg uit elkaar.

De 44-jarige Spanjaard legt zijn taken 'in goed overleg' per direct neer bij Real Madrid. Alonso stond pas sinds dit seizoen aan het roer bij de recordkampioen van de LaLiga. Hij had uiteindelijk slechts 28 officiële duels de leiding over De Koninklijke.

"Real Madrid en Xabi Alonso zijn in onderling overleg tot een einde gekomen aan zijn periode als hoofdtrainer van het eerste elftal. De club bedankt hem en zijn staf voor hun toewijding en bevestigt dat hij altijd een gerespecteerde legende en onderdeel van de Real Madrid-familie zal blijven", meldt Real Madrid in een statement.

Zondag verloor Real Madrid de strijd om de Spaanse Supercup met 2-3 van FC Barcelona. Deze wedstrijd blijkt de laatste te zijn geweest van de voormalig middenvelder van de Madrilenen. In de LaLiga staat Real Madrid tweede, met vier punten achterstand op Barça.

Alonso zou al langer niet lekker liggen bij Real Madrid en kon naar verluidt moeilijk overweg met enkele bepalende spelers. Zodoende komt er al snel een einde aan het tijdperk-Alonso, die bij Bayer Leverkusen juist alles wist te winnen wat er te winnen viel.

Arbeloa volgt Xabi Alonso op

Álvaro Arbeloa (42) wordt de opvolger van de vertrokken Alonso, zo maakt Real Madrid direct na het grote nieuws bekend. Ook Arbeloa kent een verleden als speler bij de Spaanse topclub. De voormalig rechtsback wordt doorgeschoven vanuit Real Madrid Castilla, ook wel bekend als Real Madrid B.

FrankdeG
585 Reacties
56 Dagen lid
1.758 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Kunnen we spreken van het Frenkie effect? Na zijn masterclass gisteren volgt nu het ontslag voor Alonso. Wel een verrassing. Ik denk dat hij heel goed bij Liverpool zal passen dus lang werkloos zal hij niet zijn. Benieuwd wie er naar Real gaat.

Vrij Dag
456 Reacties
603 Dagen lid
607 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Alleen als je ballen hebt durf je beslissingen te nemen, durf je knopen door te hakken. Telt een nederlaag tegen een ploeg die nagenoeg qua kracht op hetzelfde niveau zit als je eigen ploeg zo zwaar. In Nederland kunnen we er trouwens ook wat van. Twente ontsloeg Oosting, Ajax ontsloeg Heitinga

Xabi Alonso

Xabi Alonso
Real Madrid
Team: Real Madrid
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (25 nov. 1981)

