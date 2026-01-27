'Als Ajax Resink nu laat lopen, is al het voorwerk voor niets gedaan'

Ajax hoopt zich in de laatste dagen van de winterse transferperiode nog op drie posities te versterken, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers zetten onder meer in op de komst van een verdedigende middenvelder, waarbij , de aanvoerder van FC Groningen, nog altijd een optie is.

De technische beleidsbepalers bij Ajax willen deze winter nog een linksback, een vleugelspeler én een 'nummer 6' naar Amsterdam halen. Voor eerstgenoemde positie is Oleksandr Zinchenko (door Arsenal verhuurd aan Nottingham Forest) momenteel de belangrijkste gegadigde. "Vorige week was dat allemaal al een heel eind geregeld, maar de laatste afspraken kosten toch nog wat tijd. Het is voor Ajax vooral te hopen dat er in de tussentijd niet nog een andere club toeslaat", schrijft VI over de 29-jarige Oekraïener. Voorin moet er ondertussen nog een opvolger worden gevonden voor Raúl Moro, die is verkocht aan Osasuna. Door de naam van Carlos Vicente kan inmiddels een streep: de Spanjaard verruilt Aláves voor Birmingham City.

'Insteek is in principe nog steeds om ervaren controleur te huren'

Artikel gaat verder onder video

En dan is er nog de 'nummer 6'-positie, waar Ajax nog altijd op zoek is naar een opvolger voor de afgelopen zomer vertrokken Jordan Henderson. James McConnell en Branco van den Boomen zijn deze winter óók vertrokken, waarmee er ruimte is gecreëerd om een nieuwe verdedigende middenvelder te halen. "De insteek van Ajax was, en is in principe nog steeds, om deze maand een ervaren controleur met leiderschapskwaliteiten te huren", weet VI. Met een dergelijke speler zou een Champions League-ticket veilig moeten worden gesteld, zodat er komende zomer budget is om 'verder te bouwen'.

'Resink is al warm gemaakt voor de stap naar Ajax'

Voor de zomer staat Resink 'nog altijd hoog op de lijst', zo weet het weekblad. "De aanvoerder van FC Groningen is in Amsterdam geboren en al warm gemaakt voor de stap naar Ajax, hij is in de zomer voor een schappelijk bedrag op te halen", wordt verwezen naar zijn clausule van (naar verluidt) zes miljoen euro. Benfica zou deze winter echter al toe willen slaan, wat Ajax zou kunnen nopen om toch nú al door te pakken. Dan zal er wel een flink bedrag op tafel moeten komen, aangezien FC Groningen niet happig is om nu de aanvoerder kwijt te raken. "Als Ajax Resink nu laat lopen, is al het voorwerk voor niets gedaan, voor een speler die gemaakt lijkt voor de nummer 6-positie in Amsterdam. De transfersom wat drukken door een Ajax-speler in de deal te betrekken, kan ook nog een optie zijn."

'Nummer 6-markt komt komende dagen pas écht in beweging'

Ondertussen is Ajax óók al weken bezig met het huren van een ervaren verdedigende middenvelder uit een grotere Europese competitie. "Vissen in die vijver is deze maand lucratief, omdat het WK voor de deur staat. Spelers die normaal gesproken niet naar de Eredivisie zouden komen, zijn daardoor ineens beschikbaar", legt VI uit. Het lijstje bestaat onder meer uit Manuel Ugarte (Manchester United), oude bekende Edson Álvarez (Fenerbahçe) en Douglaz Luiz (Nottingham Forest). "Zij zullen de komende week definitief uitsluitsel krijgen over hun perspectief voor de komende maanden. Lonkt er weinig speeltijd, dan gaan ze vermoedelijk verkassen, want niemand wil zijn deelname aan het WK op het spel zetten. Die nummer 6-markt zal de komende dagen vermoedelijk pas echt in beweging komen. Ajax heeft zijn voorwerk gedaan en moet dan zorgen dat er iemand hapt en naar Amsterdam komt."