Pastoor brandt Bouwman (18) keihard af: 'Kan niet verdedigen'

Aaron Bouwman bij Ajax
26 januari 2026, 21:40

Alex Pastoor is niet bepaald te spreken over Ajax-verdediger Aaron Bouwman. De jongeling krijgt de laatste tijd het vertrouwen van trainer Fred Grim, maar kan volgens Pastoor ‘niet verdedigen’. Dat zegt de voetbaltrainer bij televisieprogramma Rondo.

“Een verdediger die niet kan verdedigen, daar kijk ik niet graag naar. Bouwman heet hij volgens mij”, begint Pastoor. “Hoezo kan hij niet verdedigen?”, vraagt presentator Wytse van der Goot verbaasd. “Dat weet ik niet, maar dat heb ik waargenomen”, reageert Pastoor droog.

Pastoor trekt vervolgens een vergelijking: “Een keeper die wel kan voetballen, maar niet kan keepen, is ook niet fijn. De jongens die tegenwoordig achterin staan kunnen best goed voetballen – eigenlijk steengoed voetballen – maar verdedigen… dat is ook soms het lezen waar de bal kan vallen en duelleren. Dat vind ik heel erg matig verzorgd.”

Rafael van der Vaart mengt zich daarna in de discussie. “Als jonge jongen is het makkelijker om aanvallend te debuteren dan verdedigend. Als verdediger wordt er echt gevraagd dat je je man staat. Zo’n Bounida is ook niet sterk, maar die kan dat voetballend compenseren. Achterin is elke fout meteen beslissend”, aldus de analist.

Van der Vaart plaatst wel een kanttekening: “Bij Jong Ajax ging Bouwman ook vaak de fout in, net als in de Youth League. Toch vond ik hem in het eerste elftal eigenlijk best oké spelen.”

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
68 Reacties
96 Dagen lid
86 Likes
Veluwe
Dit is het grote probleem met de (top)clubs in Nederland. De verdedigers krijgen in de jeugd totaal geen weerstand en worden geselecteerd op meevoetballen. Bij het grote-mensen-voetbal vallen ze allemaal door de mand.

Positievo
220 Reacties
35 Dagen lid
246 Likes
Positievo
@Veluwe nou er zijn de laatste jaren toch goede spelers in de achterste linie opgeleid in Nederland, ook bij de (top) clubs. Wel is het duidelijk dat Nederlandse verdedigers altijd moeten beginnen met voetballen ipv puur verdedigen zoals je dat in Italië ziet.

Vrij Dag
566 Reacties
617 Dagen lid
793 Likes
Vrij Dag
Nee, Vaart heeft het mis. Verdedigen is zeker voor een verdediger gemakkelijker dan aanvallen. Of Bouwman wel of niet kan verdedigen is onmogelijk te bepalen aan de hand van een vijftal wedstrijden, waaronder CL wedstrijden. Dijk kon ook niet verdedigen riepen de kenners, hij is bij Liverpool terecht gekomen. Concentratie is nu het sleutelwoord voor Bouman

Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 18 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
1
2025/2026
Jong Ajax
3
1
2024/2025
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
14
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

