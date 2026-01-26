Alex Pastoor is niet bepaald te spreken over Ajax-verdediger . De jongeling krijgt de laatste tijd het vertrouwen van trainer Fred Grim, maar kan volgens Pastoor ‘niet verdedigen’. Dat zegt de voetbaltrainer bij televisieprogramma Rondo.

“Een verdediger die niet kan verdedigen, daar kijk ik niet graag naar. Bouwman heet hij volgens mij”, begint Pastoor. “Hoezo kan hij niet verdedigen?”, vraagt presentator Wytse van der Goot verbaasd. “Dat weet ik niet, maar dat heb ik waargenomen”, reageert Pastoor droog.

Pastoor trekt vervolgens een vergelijking: “Een keeper die wel kan voetballen, maar niet kan keepen, is ook niet fijn. De jongens die tegenwoordig achterin staan kunnen best goed voetballen – eigenlijk steengoed voetballen – maar verdedigen… dat is ook soms het lezen waar de bal kan vallen en duelleren. Dat vind ik heel erg matig verzorgd.”

Rafael van der Vaart mengt zich daarna in de discussie. “Als jonge jongen is het makkelijker om aanvallend te debuteren dan verdedigend. Als verdediger wordt er echt gevraagd dat je je man staat. Zo’n Bounida is ook niet sterk, maar die kan dat voetballend compenseren. Achterin is elke fout meteen beslissend”, aldus de analist.

Van der Vaart plaatst wel een kanttekening: “Bij Jong Ajax ging Bouwman ook vaak de fout in, net als in de Youth League. Toch vond ik hem in het eerste elftal eigenlijk best oké spelen.”