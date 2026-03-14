Henk Spaan heeft in zijn rubriek ‘Spaan geeft punten’ voor Het Parool gesneerd naar . De columnist ziet dat de belangrijkste speler van Ajax enorm in waarde is gestegen op platform Transfermarkt, maar kan zich daar niet in vinden.

Dat Spaan (77) geen fan is van de Belgische linksbuiten van Ajax, laat hij geregeld blijken. Zo sneerde hij in oktober al na een reclamefilmpje van Adidas, waarin Lionel Messi tien kaarten neerlegde met veelbelovende voetbaltalenten. Godts stond op één van die kaarten.

“Ik bestudeer de concurrentiestrijd tussen Anthony Gordon en Marcus Rashford met meer belangstelling dan de sprintjes van een Belg die vaker ballen kwijtraakt dan hij controleert”, was één van de harde woorden van Spaan richting Godts. Onlangs was de columnist al kritiek op Godts, die hij als zondebok aanwees na de 3-1-nederlaag van Ajax in Groningen.

Henk Spaan opent nieuwe aanval richting Godts

Vrijdag is de journalist opnieuw met een aanval richting Godts gekomen. Dit keer plaatst Spaan vraagtekens bij de transferwaarde van de MVP (Most Valuebel Player) van Ajax. In eerste instantie reageert de journalist op de waarde van Kodai Sano: “Op verzoek van een, licht aangebrande, supporter van NEC hier de nieuwe transferwaarde van Sano: op Transfermarkt steeg hij van 6 naar 12 miljoen (euro, red.).”

Vervolgens richt hij zijn pijlen naar Godts. “Kennelijk kan de door zaakwaarnemers en miljardairs gecreëerde opschudding meewerken aan een waardestijging. Ook Mika Godts steeg sterk: sinds december van 15 naar 25 miljoen. Weet Transfermarkt iets wat wij niet weten? Speelt zijn opmerking dat hij graag in Amsterdam blijft, tenzij Ajax hem kwijt zou willen, een rol?”, aldus de 77-jarige columnist.