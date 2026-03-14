Spaan: ‘Weet Transfermarkt iets over Godts dat wij niet weten?’

14 maart 2026, 15:39
Mika Godts
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Ruim 3 jaar ervaring als bureauredacteur bij FCUpdate. Daarnaast actief als freelancer bij de sportredactie van het Brabants Dagblad.

Henk Spaan heeft in zijn rubriek ‘Spaan geeft punten’ voor Het Parool gesneerd naar Mika Godts. De columnist ziet dat de belangrijkste speler van Ajax enorm in waarde is gestegen op platform Transfermarkt, maar kan zich daar niet in vinden.

Dat Spaan (77) geen fan is van de Belgische linksbuiten van Ajax, laat hij geregeld blijken. Zo sneerde hij in oktober al na een reclamefilmpje van Adidas, waarin Lionel Messi tien kaarten neerlegde met veelbelovende voetbaltalenten. Godts stond op één van die kaarten.

“Ik bestudeer de concurrentiestrijd tussen Anthony Gordon en Marcus Rashford met meer belangstelling dan de sprintjes van een Belg die vaker ballen kwijtraakt dan hij controleert”, was één van de harde woorden van Spaan richting Godts. Onlangs was de columnist al kritiek op Godts, die hij als zondebok aanwees na de 3-1-nederlaag van Ajax in Groningen.

Henk Spaan opent nieuwe aanval richting Godts

Vrijdag is de journalist opnieuw met een aanval richting Godts gekomen. Dit keer plaatst Spaan vraagtekens bij de transferwaarde van de MVP (Most Valuebel Player) van Ajax. In eerste instantie reageert de journalist op de waarde van Kodai Sano: “Op verzoek van een, licht aangebrande, supporter van NEC hier de nieuwe transferwaarde van Sano: op Transfermarkt steeg hij van 6 naar 12 miljoen (euro, red.).”

Vervolgens richt hij zijn pijlen naar Godts. “Kennelijk kan de door zaakwaarnemers en miljardairs gecreëerde opschudding meewerken aan een waardestijging. Ook Mika Godts steeg sterk: sinds december van 15 naar 25 miljoen. Weet Transfermarkt iets wat wij niet weten? Speelt zijn opmerking dat hij graag in Amsterdam blijft, tenzij Ajax hem kwijt zou willen, een rol?”, aldus de 77-jarige columnist.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
24
13
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44
6
AZ
26
1
39
7
Sparta
26
-10
38

