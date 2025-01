Henk Spaan geeft bewierookte Ajax-speler een 4: 'Zijn spel schreeuwde om vervanging'

Henk Spaan deelt in zijn column in Het Parool een 4 uit aan Ajax-aanvaller . De Belg speelde dinsdag tegen AZ niet bepaald zijn beste wedstrijd van het seizoen. De journalist noteert dat spits geen enkele keer werd gevonden door Godts en stelt dan ook dat trainer Francesco Farioli er verstandiger aan had gedaan om de buitenspeler eerder naar de kant te halen.

In zijn rubriek in de Amsterdamse krant grijpt Spaan eerst even terug naar het optreden van Ajax' technisch directeur Alex Kroes, maandagavond in Rondo op Ziggo Sport. "Kroes zei dat hij precies wist wat er speelde in Ajax’ kleedkamer. Twijfel beving me, kijkend naar de spelers in het veld. Ik bespeurde onvrede, misschien waren ze zelfs de onvrede voorbij en was het stadium van desinteresse ingetreden", noteert Spaan over de houding van de Ajax-spelers in Alkmaar, waar AZ met een 2-0 zege zorgde dat de Amsterdammers uitgeschakeld zijn in het bekertoernooi. Het feit dat Brobbey 'niet eens kwaad was' toen hij na 67 minuten plaats moest maken voor Wout Weghorst sprak wat dat betreft boekdelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-icoon hint naar terugkeer in voetballerij: ‘Het begint weer te kriebelen’

"Niet één fatsoenlijke bal kreeg Brobbey van de gelauwerde Mika Godts, wiens spel schreeuwde om vervanging", noteert Spaan verderop. Het goede voorbeeld werd daarentegen gegeven door Zico Buurmeester, die door AZ-trainer Maarten Martens binnen de lijnen werd gebracht als vervanger van Ernest Poku. "Vergelijk de invalbeurt van Buurmeester eens met de invallers bij Ajax. Terwijl de Amsterdammers het lieten bij sjokken, sprintten de tegenstander de vonken uit hun kicksen", schrijft Spaan goedkeurend, alvorens zich af te vragen of Farioli al een straftraining zou hebben ingelast.

LEES OOK: AFCA Supportersclub komt met duidelijk advies na weren uitsupporters bij AZ - Ajax

Godts is op dit moment (nog) de enige 'echte' linksbuiten in de selectie van Ajax. De nog altijd pas negentienjarige Belg oogstte dit seizoen meermaals lof en was in alle competities in 27 wedstrijden al goed voor zeven doelpunten en vijf assists. Toch klinkt er ook geregeld kritiek door, zo vonden veel supporters dat Godts afgelopen zaterdag tegen RKC Waalwijk (2-1 winst) zeer teleurstellend voor de dag kwam. Het is geen geheim dat Kroes deze winter hoopt een extra linksbuiten aan te trekken. Raúl Moro (Real Valladolid) geldt nog altijd als het belangrijkste transfertarget van de Amsterdammers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kroes en Sneijder lijnrecht tegenover elkaar over roulatiebeleid Farioli

Alex Kroes en Wesley Sneijder staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het roulatiebeleid van Ajax-trainer Francesco Farioli.