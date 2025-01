Ajax-fans zien één man teleurstellen tegen RKC: 'Hij kan in 2025 nog steeds niet schieten'

De supporters van Ajax tonen zich gedurende de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk kritisch op het spel - en vooral het rendement - van . De Belgische linksbuiten is een plaag voor zijn directe tegenstanders, maar koppelt dat vooralsnog niet aan betrokkenheid bij een doelpunt.

Ajax leidt halverwege met 2-0 tegen de hekkensluiter uit Waalwijk. Steven Berghuis zette de Amsterdammers al na vier minuten vanaf de strafschopstip op voorsprong, nadat Brian Brobbey over het been van RKC-verdediger Luuk Wouters was gegaan. Vlak voor rust verzorgde Kenneth Taylor de tweede Ajax-treffer.

Tussendoor was Godts een van de meest dreigende Ajax-spelers. Zo schoot de nog altijd maar negentienjarige Belg vlak na de 1-0 ver langs het doel van RKC, na een prima een-tweetje met Brobbey. Later in het eerste bedrijf probeerde Godts het doel van RKC meermaals onder vuur te nemen, maar schoot hij telkens tegen een tegenstander op. Die ene keer dat dat niet gebeurde, lag RKC-keeper Joey Kesting met een uitstekende redding in de weg. Bovendien vonden de voorzetten die Godts in de eerste helft leverde zelden een medespeler.

De supporters van Ajax zien enerzijds dat Godts prima speelt, maar tonen zich ook kritisch op het feit dat dat nog geen concrete resultaten oplevert. "Godts kan in 2025 nog steeds niet schieten", concludeert een fan op X na de eerste doelpoging van de linksbuiten. "Godts is weer ontzettend druk maar weinig efficiënt", noteert een tweede Ajax-supporter. Een derde fan denkt dat Godts baat kan hebben bij de komst van een concurrent, aangezien hij op dit moment de enige 'volwaardige' linksbuiten in het elftal van Francesco Farioli is: "Hopelijk komt Raúl Moro, zodat Godts elke wedstrijd moet verbeteren om in de basis te staan bij Ajax", schrijft deze supporter. Weer een andere fan ergert zich aan het 'parmantige gedribbel' van Godts en vergelijkt de Belg met een van zijn voorgangers in de Johan Cruijff ArenA: "Hij begint zo langzamerhand iets te veel op Amin Younes te lijken, met hetzelfde rendement ook."

