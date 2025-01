AFCA Supportersclub komt met duidelijk advies na weren uitsupporters bij AZ - Ajax

De lokale driehoek van Alkmaar moet tijdens de volgende ontmoeting tussen AZ en Ajax ‘gewoon’ weer uitsupporters toelaten. Dat stelt de AFCA Supportersclub naar aanleiding van de bekerwedstrijd tussen beide ploegen die op dinsdagavond werd gespeeld en waar géén supporters uit Amsterdam bij aanwezig mochten zijn. Volgens de achterban van Ajax levert het uitsupportersverbod ‘niets’ op en hebben de acties die op het besluit volgden voor alleen maar meer politie-inzet gezorgd.

De lokale driehoek besloot vlak voor de jaarwisseling dat er tijdens het bekerduel tussen AZ en Ajax géén uitsupporters aanwezig mochten zijn. Dit besluit schoot bij supporters van de club uit Amsterdam volledig in het verkeerde keelgat. Er werd voor de wedstrijddag een demonstratie aangekondigd in het centrum van Alkmaar en maandagavond waren er veel Ajax-supporters afgekomen op het treffen tussen Jong AZ en Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. “De politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester kijken na een genomen besluit of en hoe dit heeft gewerkt. Zo’n evaluatie kost tijd. Helaas geeft de lokale driehoek aan last te hebben van weinig tijd door capaciteitsproblemen, bijvoorbeeld bij de politie”, zo schrijft de AFCA Supportersclub op de eigen site.

De capaciteitsproblemen zijn een van de redenen geweest om bij de bekerclash tussen AZ en Ajax geen uitsupporters toe te laten. De AFCA Supportersclub heeft geen zin om te wachten op een (eventuele) evaluatie van de lokale driehoek en is zelf al aan de slag gegaan. “Wij leveren hieronder een kant- en klare evaluatie inclusief beleidsadvies. Het enige wat de lokale driehoek nog hoeft te doen is deze evaluatie lezen en het advies overnemen.” Naar aanleiding van het besluit om uitsupporters te weren, besloten Ajax-supporters het uitvak bij Jong AZ - Jong Ajax uit te verkopen, waarbij verschillende spandoeken werden getoond. Bovendien werd er een mogelijke demonstratie op de dag van de bekerwedstrijd aangekondigd.

Veel politie in Alkmaar

“Nadat duidelijk werd dat het uitvak bij Jong AZ - Jong Ajax uitverkocht was, gaf de politie aan extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Burgemeester Anja Schouten meldde vervolgens dat dit de inzet van politie in de hele provincie Noord-Holland kan verstoren”, zo klinkt het. Volgens de AFCA Supportersclub heeft het uitsupportersverbod twee avonden met ‘veel politie-inzet gevraagd’. Dinsdagmiddag zou er in het centrum van Alkmaar veel politie op de been zijn geweest. “Busjes, politiepaarden en agenten te voet: de inzet loog er wederom niet om. Het toelaten van uitsupporters zou minder politiecapaciteit hebben gekost.”

De AFCA Supportersclub begint vervolgens over een incident tijdens het competitieduel tussen AZ en Ajax in december, dat op ‘grote’ afstand van het stadion plaatsvond. “De uitsupporters die zich voor, tijdens en na de wedstrijd keurig hebben gedragen, worden hiervoor gestraft. Het weren van deze onschuldige uitsupporters draagt op geen enkele manier bij aan het voorkomen van mogelijke nieuwe incidenten.” En volgens de Supportersclub biedt een uitsupportersverbod ook geen garantie dat in de toekomst geen nieuwe spreekkoren te horen zullen zijn. De lokale driehoek van Alkmaar noemde antisemitische spreekkoren als een andere reden om geen Ajax-supporters toe te laten bij de bekerwedstrijd. Het ontbreken van supporters uit Amsterdam leidde, volgens de AFCA Supportersclub, bij zowel AZ- als Ajax fans tot boze reacties.

De AFCA Supportersclub concludeert dan ook dat het verbod ‘niet heeft gewerkt’. “Een uitsupportersverbod levert niets op. Het kost alleen maar extra politie-inzet en onbegrip van supporters van beide kanten. Dankzij dit soort besluiten kan Alkmaar een KNVB-thuisbasis in de gemeente ook vergeten. Een uitsupportersverbod is een teken van zwakte, gebrek aan probleemoplossend vermogen en onbehoorlijk bestuur. Daarom luidt het dringende advies aan de lokale driehoek van Alkmaar als volgt: laat bij de volgende editie van AZ - Ajax uitsupporters toe.”

