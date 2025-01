Harde kern van Ajax komt met verontrustend spandoek tijdens Jong AZ – Jong Ajax

Een deel van de F-Side is maandagavond aanwezig bij de wedstrijd tussen Jong AZ en Jong Ajax in Wijdewormer. Dat heeft alles te maken met het feit dat de fanatieke supporters van de Amsterdammers dinsdagavond niet welkom zijn in het AFAS Stadion voor de bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax. De harde kern is echter wel van plan om af te reizen naar Alkmaar, zo blijkt uit een spandoek.

Ajax neemt het in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker op tegen AZ, de ploeg waar het in de Eredivisie met 2-1 van verloor. Rondom die wedstrijd vonden er enkele schermutselingen plaats, zo vielen Amsterdamse hooligans een café vol AZ-fans aan. De gemeente Alkmaar besloot zodoende dat er geen uitfans welkom zijn bij de bekerkraker.

Fans van Ajax zijn het hier niet mee eens en lijken tóch gewoon af te reizen naar Alkmaar. Tijdens de wedstrijd tussen Jong AZ en Jong Ajax is een spandoek leesbaar met de tekst ‘Alkmaar, tot morgen’. Dit spandoek hangt in het uitverkochte uitvak.

Er hangen meerdere spandoeken in Wijdewormer. Doeken met teksten als ‘F. Halsema en A. Schouten opzouten’, ‘Voetbal zonder fans niks waard’ en ‘Lokale driehoek faalt’ zijn duidelijk zichtbaar tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd.

