Ajax-icoon hint naar terugkeer in voetballerij: ‘Het begint weer te kriebelen’

Edwin van der Sar staat ervoor open om in de toekomst terug te keren in de voetballerij, zo vertelt hij in De Coen & Sander Show op de radiozender JOE. De voormalig doelman werd in juli 2023, vlak na zijn vertrek als algemeen directeur van Ajax, getroffen door een hersenbloeding. Inmiddels gaat het stukken beter.

Eind mei 2023 maakte Van der Sar bekend te stoppen als algemeen directeur van Ajax. De voormalig doelman wilde tijd maken voor leuke dingen die niet te combineren waren met het werk als bestuurder van de Amsterdammers. Uiteindelijk kwam dat er nauwelijks van, aangezien Van der Sar enkele maanden later op de intensive care belandde na een hersenbloeding. Inmiddels is hij daarvan hersteld. In De Coen & Sander Show wordt de voormalig international gevraagd of hij niet stiekem toch denkt aan een terugkeer in het voetbal.

“Het begint wel iets meer te kriebelen”, stelt Van der Sar nadat hij er even over heeft nagedacht. “Het werken in een team eigenlijk wel. Maar ik moet voor mezelf bedenken wat ik wil doen. Wil ik weer een baan van veertig, vijftig, zestig uur, of liever wat minder? Dus langzamerhand denk ik dat voetbal toch weer een beetje aantrekt. Maar ik heb de allermooiste baan in Nederland al gehad”, doelt hij op zijn loopbaan als profvoetballer.

Maar als hij uit alles mocht kiezen, welke rol zou Van der Sar de komende jaren dan graag willen vervullen? “Dat is een hele lastige vraag, ik laat het op me afkomen”, blijft de 130-voudig international vaag. “We doen echt hele leuke dingen. We reizen veel, zien veel familie en doen veel met vrienden en de kinderen. Ik heb het prima zo. Mocht er wat komen, leggen we het naast elkaar neer en overleggen we het. Dan gaan we kijken wat eruit komt.”

