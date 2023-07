Van der Sar getroffen door hersenbloeding en ligt op intensive care

Edwin van der Sar is tijdens zijn vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Dat meldt De Telegraaf vrijdagmiddag en werd even later bevestigd door Ajax. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd en ligt op de intensive care. Het is nog onbekend hoe het met de oud-international gaat.

Van der Sar is vrijdagmiddag getroffen door de hersenbloeding en werd vanaf een Kroatisch eiland per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. "Ajax is in de afgelopen uren op de hoogte gebracht dat de oud-doelman van het Nederlands elftal en de eerder dit jaar opgestapte algemeen directeur van de Amsterdamse club in Kroatië inderdaad door artsen nu wordt behandeld. De eerste 24 uur zijn cruciaal in dit soort gevallen", schrijft de ochtendkrant.

Van der Sar vertrok per 1 juni als algemeen directeur van Ajax, maar zou in de komende maanden alle lopende dossiers nog wel overdragen aan zijn opvolger. Het laatste seizoen onder zijn leiding verliep moeizaam in de Johan Cruijff Arena, terwijl ook het vertrek van Marc Overmars aan hem vrat. "Het zorgde voor veel stress bij de man, die Ajax als speler én als directeur ook aan vele successen heeft geholpen", aldus De Telegraaf.

Bij zijn vertrek bij Ajax gaf hij aan 'op' te zijn te toe te zijn aan rust. Een nieuwe functie in de voetballerij sloot hij de komende tijd dan ook uit. Het is momenteel echter speculeren wat de directe aanleiding is van de hersenbloeding. Het is nadat echtgenote Annemarie eerder in 2009 al werd getroffen door een hersenbloeding triest genoeg al de tweede hersenbloeding in de familie van Van der Sar. FCUpdate.nl wenst Van der Sar en zijn naasten heel veel sterkte toe.