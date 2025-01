Er klinkt een hele pijnlijke conclusie over Ajax, daags na nederlaag bij AZ: ‘Vrij zeldzaam’

Sjoerd Mossou heeft geen goed woord over voor de recente optredens van Ajax. De Amsterdammers vinden zich momenteel weliswaar terug op de tweede plaats in de Eredivisie met slechts vier punten minder dan PSV, maar het spel is al tijden niet om over naar huis te schrijven. Mossou noemt het een ‘wonder’ dat Ajax zich op dit moment de nummer twee van Nederland mag noemen. Hij denkt echter dat men nu al de conclusie kan trekken dat de recordkampioen voor het derde jaar op rij géén prijs gaat winnen.

Trainer Francesco Farioli benadrukte op de persconferentie in de aanloop naar het thuisduel met RKC Waalwijk van afgelopen zondag dat hij er alles aan gelegen is om zo ver mogelijk te komen in de KNVB-beker. De Italiaan begon weliswaar met - op papier - zijn sterkste elf, maar daarvan was binnen de lijnen weinig tot niets van terug te zien. De Amsterdammers legden opnieuw een belabberde prestatie op de mat. “Het is echt niet om aan te zien. Dat is al heel lang aan de hand”, zo zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

“Ze halen ontzettend veel punten, wat ook echt knap is, want ik ben het er wel mee eens dat het niet normaal is hoe groot het verschil in punten is ten opzichte van vorig jaar, met grotendeels dezelfde gemankeerde selectie”, zo vervolgt Mossou. Over het voetbal dat Ajax de laatste weken, zo niet maanden laat zien, is hij dan weer totaal niet te spreken. “Het is heel, heel matig. Ook dat zit ‘m deels in de selectie, maar dat zit ‘m ook in het type voetbal waarin eigenlijk geen ontwikkeling zit. Het is resultaatvoetbal, op controle proberen te spelen en eigenlijk geen oplossing hebben op het moment dat die controle niet voldoende is. Dan is het ook gelijk niet om aan te zien. Geen automatismen, geen enkele manier om je tegenstander je wil op te leggen. Heel schraal is het.”

Mossou niet onder de indruk van Ajax-selectie

De kritiek op het spel van Ajax klinkt al veel langer. De Amsterdammers staan er onder Farioli weliswaar goed voor in de Eredivisie en in de Europa League zijn ze hard op weg zich te plaatsen voor de tussenronde, maar de resultaten komen zeker niet voort uit goed voetbal. Volgens criticasters valt er voor Farioli meer te halen uit zijn selectie, maar Mossou denkt er anders over. “Ik ben niet van de school dat Ajax nu eventjes ouderwets de pannen van het dak moet spelen over de vleugels met dit materiaal, want daar is de selectie echt veel te gemankeerd voor. Er ontbreekt creativiteit en met name voorin is er te weinig kwaliteit. Oók in de spits.”

Ajax haalde afgelopen zomer Wout Weghorst terug naar de Eredivisie, waardoor Farioli - die Brian Brobbey en Chuba Akpom al tot zijn beschikking had - een enorme luxe leek te hebben in de punt van de aanval. Maar Brobbey is bezig aan een slecht seizoen en ook Weghorst heeft, ondanks een aantal (belangrijke) goals, nog geen overtuigende indruk kunnen achterlaten. Mossou kan dan ook niets met de mensen die zeggen dat Ajax twee ‘Nederlands elftal-spitsen’ heeft. “Ja, maar sorry: Brobbey én Weghorst hebben als basisspelers niet het niveau van het Nederlands elftal, dus of je daar heel blij mee moet zijn, kun je je afvragen.” Ook de andere posities druipen niet over van de kwaliteit. “Op de vleugels is het probleem bekend, daar heb je eigenlijk maar één goede linksbuiten en aan de rechterkant helemaal niks. Op het middenveld is het allemaal heel dun met Berghuis die ouder wordt.”

Wéér geen prijs voor Ajax

Mossou zou het dan ook ‘heel raar’ vinden als dit Ajax ‘opeens als een machine voor de dag zal komen’, al is hij wel van mening dat er van de huidige selectie ‘beter’ voetbal mag worden verwacht. “Het is hoe dan ook een wonder dat dit Ajax vier punten achter PSV staat. Dat is aan de ene kant heel erg knap, maar aan de andere kant is het natuurlijk absurd. Het doet geen enkel recht aan het verschil in niveau eigenlijk tussen die twee teams. Maar dat is het grappige aan voetbal, dat dit kan. Je kunt nog zo slecht voetballen, maar blijkbaar nog steeds tweede staan in de Eredivisie.” Het bekeravontuur is echter al voorbij voor Ajax, na de 2-0 nederlaag bij AZ. “We kunnen denk ik wel de conclusie trekken dat Ajax drie jaar op rij geen prijs gaat winnen. Dat is natuurlijk wel vrij zeldzaam en voor Ajax-begrippen best pijnlijk”, zo klinkt het.

Voor de laatste prijs die Ajax in de wacht sleepte, moeten we terug naar mei 2022. Toen kroonde de formatie van toenmalig coach Erik ten Hag zich tot kampioen van Nederland. Ajax verloor een paar maanden later de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal van PSV. De Eindhovenaren waren in de bekerfinale van 2023 ook te sterk, weliswaar na strafschoppen. Ajax veroverde overigens tussen 2015 en 2018 ook geen enkele prijs. De landstitel in 2019 maakte toen een einde aan de prijzendroogte in Amsterdam.

