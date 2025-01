Driessen constateert probleem bij Ajax, dat clubleiding ‘zorgen baart’

Ajax heeft in wedstrijden waarin het op achterstand komt geen plan B, zo stelt Valentijn Driessen. Volgens de journalist voetbalt de ploeg van Francesco Farioli de hele wedstrijd op dezelfde manier, ook wanneer dit overduidelijk niet slaagt. Daar moet de Amsterdamse clubleiding zich volgens Driessen wel zorgen om gaan maken.

Ajax beleefde dinsdag een vervelende avond in het bekertoernooi op bezoek bij AZ. De ploeg van Farioli verloor met 2-0 en werd zodoende uitgeschakeld. Na ruim een uur spelen besloot de Italiaanse trainer in te grijpen, waarbij hij Wout Weghorst bracht voor Brian Brobbey. Daar begrijpt Driessen niets van, zo stelt hij in een video van De Telegraaf. “Waarom nou niet met zijn tweeën, als je met 1-0 achterstaat?”

Naast deze keuze van Farioli is volgens Driessen ook het spel van Ajax niet om aan te zien en blijven de Amsterdammers maar ‘schuiven’. “Waar ik maar op blijf wijzen, en nu valt het resultaat dan ook tegen, is de manier van voetballen”, vervolgt de journalist. “Het straalt gewoon heel weinig uit.” Ook krijgt Driessen het idee dat Farioli niet heeft nagedacht over een plan B. “Dat moet de beleidsbepalers bij Ajax zorgen baren.”

Technisch directeur Alex Kroes was maandag aanwezig bij Rondo, maar zijn optreden viel niet goed bij Driessen. “Die vindt het allemaal geweldig en dit is de enige manier waarop het kan. Nou, we gaan het zien aan het einde van de rit, waar Ajax op dat moment staat. Of ze in Europees verband potten kunnen breken en ook nog in de competitie.” Hoewel de Amsterdammers er met de huidige tweede plek goed voorstaan, moet Farioli door de bekernederlaag wel oppassen. “Iedereen ziet nu dat Ajax te verslaan is.”

