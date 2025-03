Veelgeroemde Ajax-speler moet nu pas op de plaats maken: 'Tijd voor pauzeknop'

Henk Spaan is in zijn column in Het Parool kritisch op . De Belgische aanvaller, die in het begin van het seizoen veel bewierookt werd, speelt de laatste weken niet geweldig.

Sinds de winterstop is de jonge linksbuiten weinig bij doelpunten van Ajax betrokken. Spaan verwacht meer van Godts dan hij nu laat zien. "Onder de maat. Het wordt tijd voor de pauzeknop bij deze gelauwerde Belg. Hij verliest te veel ballen, solo’s stranden en voorzetten komen niet meer aan.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens de columnist is er online veel kritiek op Brian Brobbey, maar is Godts eigenlijk de oorzaak voor het mindere spel van de bonkige spits. "Dit is al weken gaande, wat vooral vervelend is voor Brobbey, wiens naam je op social media maar hoeft in te tikken of een shitload aan vooringenomenheid waait je als diarree tegemoet.” In de Eredivisie staat Godts momenteel op vier doelpunten en drie assists in negentien wedstrijden. De cijfers van de spits van Ajax zijn niet veel beter, maar Brobbey heeft door zijn recente vorm wel een streepje voor.

LEES OOK: ‘Ajax wil boomlange Daniel Méndez naar Amsterdam halen’

Ook zag Spaan Godts afgelopen donderdagavond tijdens het duel met Eintracht Frankfurt iets heel opvallends doen. De aanvaller verplaatste een bal met zijn handen naar de cornervlag, terwijl die nog niet uit was. Spaan classificeert het als een 'Belgenmop'. "Jammer dat je niet kunt trainen op dit soort hersenfalen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax neemt bij huldiging kampioenschap mogelijk voorbeeld aan Feyenoord

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, wordt bij de huldiging mogelijk een voorbeeld genomen aan Feyenoord.